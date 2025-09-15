Яндекс запустит арт-проект «Глазами разных» в семи городах России

Благотворительный фонд Яндекса «Помощь рядом» и Яндекс Такси в третий раз запускают «Глазами разных» — арт-проект в поддержку людей с особенностями развития. Автомобили партнёров Яндекс Такси и машины Драйва оформят рисунками подопечных благотворительных организаций — в новом сезоне проекта впервые появятся детские работы. «Глазами разных» запустят в семи городах: в этом году к Москве и Санкт-Петербургу присоединились Ижевск, Иркутск, Краснодар, Сургут и Томск.

Проект даёт возможность людям с особенностями развития поделиться своим взглядом на мир и привлечь внимание к сложностям, с которыми они сталкиваются. Чтобы поддержать благотворительные организации, которые помогают таким подопечным, любой желающий может совершить пожертвование на сайте проекта. Яндекс удвоит собранные средства, а «Помощь рядом» распределит их поровну между НКО-участниками.

В этом году в проекте приняли участие 10 благотворительных организаций — партнёров «Помощи рядом»: «Обыкновенное чудо», «Искусство быть рядом», «Дети Марии», «Апельсин», «Центр лечебной педагогики», «Надежда», «Счастье», «Добрый-Юг», «Кузнечики» и «Рассвет». Эти НКО помогают людям с особенностями развития вести полноценную жизнь — общаться, учиться и заниматься любимым хобби, — а также оказывают поддержку их семьям.

Рисунки подопечных НКО можно будет увидеть более чем на 330 автомобилях партнёров Такси — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Чуть позже в Москве, Санкт-Петербурге и Ижевске также появятся 105 машин Драйва, оформленных работами участников.

Кроме автомобилей партнёров Такси и машин Драйва работы участников проекта можно будет увидеть на выставке «Помощи рядом» в Санкт-Петербурге. С 15 сентября по 15 октября в общественном пространстве «Севкабель Порт» будут представлены 24 рисунка, а их фрагменты составят арт-объект, который позволит посетителям посмотреть на мир глазами художников. А ещё команда «Глазами разных» оживила работы с помощью нейросети — увидеть их в движении можно на выставке и сайте проекта.

Узнать больше о «Глазами разных» и деятельности фондов, а также подробнее познакомиться с работами и их авторами можно на сайте проекта. Сбор пожертвований продлится до 30 декабря 2025 года включительно.

«Глазами разных» — один из проектов «Помощи рядом», направленных на поддержку благотворительных фондов. С дебютного запуска в 2023 года в нём приняли участие 12 НКО из четырёх городов России, а общий объём помощи фондам вместе со вкладом Яндекса составил 1,4 млн рублей. Всего в 2024 году «Помощь рядом» привлекла на поддержку НКО 507 млн рублей, из которых 434 млн собрали пользователи, подключившие округления стоимости заказов, а оставшаяся сумма — средства от прямых пожертвований и иные поступления. Яндекс добавил к общей сумме ещё 192 млн рублей.