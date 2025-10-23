«История «Фешн Франкенштейна»: как боль превратилась в самую модную броню»

Как боль и непонимание могут стать топливом для творчества и источником личной свободы. Селена Сафарова на собственном опыте доказывает, что подлинная роскошь — это время быть собой, а мода — язык, на котором ваше внутреннее «я» говорит с миром. Это интервью — откровенный разговор о том, как перешить свою реальность и собрать себя заново, как самый смелый образ.

— Как бы вы описали свою главную философию как дизайнера и стилиста?

— Моя философия — это создание комфорта, но не только физического. Речь о психологическом и эмоциональном комфорте, когда одежда становится инструментом для взаимодействия с миром, отражая ваши цели, принципы и жизненную позицию.

Женщина — это многогранный организм. Внутри нас живут разные роли, разные субличности. Моя задача — чтобы моя клиентка, примеряя эти роли, чувствовала себя максимально собой. Не притворялась, не надевала маски, не пыталась быть на кого-то похожей.

Сейчас вокруг слишком много информационного шума, и мы теряем связь с собой, со своей внутренней опорой. Соцсети диктуют: «настоящая женщина — вот такая». И ты думаешь: «Точно!», забывая, что можешь быть совершенно разной. Я хочу, чтобы женщина, открывая шкаф, могла спросить себя: «Какая я сегодня?» — и найти там точный ответ для любой своей ипостаси. Мы сначала «рисуем» и наряжаем все ее внутренние субличности, а уже потом наполняем гардероб.

Например, если вы бизнес-леди, но сегодня вам нужно сидеть с ребенком, в вашем гардеробе должна быть роль матери, которая позволит вам сохранить вашу структурированность и в игре с ребенком. Это может быть четкий, держащий форму пижамный костюм, через который вы транслируете свою энергию.

Поэтому не существует универсального «базового гардероба» из 10 вещей. У каждой женщины он свой. Идеальный результат моей работы — когда клиент открывает шкаф и не думает, «что надеть». Он просто знает, кто он сегодня, и его гардероб — это прямое продолжение его внутреннего мира.

— Назовите три имени, которых вы считаете иконами стиля сегодня.

— Я не назову мировых звезд. Работая с клиентами, я настолько в них влюбляюсь, что любая знаменитость меркнет по сравнению с ними. Я не знаю глубины тех, кто на обложках, но я знаю глубину своих клиенток. Их смелость, их историю, их преображение — для меня они и есть самые главные иконы стиля.

— Что для вас лично является высшим проявлением роскоши в образе?

— Для меня роскошь — это умение делегировать то, чем ты не должен заниматься. В наше время настоящая роскошь — позволить себе не идти на курсы макияжа, а пригласить визажиста. Не штудировать учебники по стилю, а обратиться к профессионалу. Не делать уборку, если она тебя изматывает.

В конечном счете, роскошь — это наличие времени. Времени на себя, на семью, на дела, которые приносят настоящее удовольствие. Вот высшая форма роскоши сегодня.

— Существует ли для вас понятие «модная ошибка»?

— Я обожаю ошибки! Если ты не ошибешься, ты не поймешь самого главного: что это «не твое», что тебе в этом некомфортно. Только через ошибки мы получаем бесценный опыт.

Я даже учу своих клиентов ошибаться. Потому что на первом интервью они часто говорят шаблонные вещи: «хочу выглядеть дорого», «хочу быть сексуальной». Но когда начинаешь раскрывать: «А что для тебя сексуальность? Как она выглядит в образе?» — они выдают навязанные стереотипы, свою «насмотренность».

Поэтому у нас есть услуга «шопинг без покупок». Мы идем в магазин, наряжаемся, выходим в зал, смотрим на реакции. Я говорю: «Ходи, чувствуй, ошибайся». Это долгая работа, потому что многие сегодня — «потеряшки». Они не знают, кто они на самом деле. И без ошибки здесь не обойтись.

— Какой единственный, самый ценный совет выдадите женщине, собирающейся на важное светское событие?

— Я задам ей всего один вопрос: «Кем ты сегодня хочешь, чтобы тебя увидели?»

Важно понять цель мероприятия. Можно пойти по простому пути: проанализировать гостей и собрать нейтральный, социально одобряемый образ. Но есть вопрос глубже: «Представь, что это последний день в твоей жизни. Насколько тебе важно, что о тебе подумают?»

Если человек пришел «кайфануть», он должен надеть то, в чем он сам от себя кайфует. И тогда любая реакция — будь то восхищение или сплетни — будет честной. Не будет лжи между тобой и твоим образом. А это дорогого стоит.

— Какой был самый переломный, «золотой» момент, когда вы поняли: «Я на своем месте»?

-Раньше я работала в банке, в ресторанном бизнесе, и каждый раз ждала повышения, ждала, что меня заметят. Мне все давалось с боем. Я думала: «Что со мной не так?». Став стилистом, я ни разу не испытала того чувства, когда идешь на работу «сквозь зубы». Я наслаждаюсь каждым днем. Меня спрашивают: «Были ли сложные клиенты?» А у меня их нет. Есть «мои» и «не мои». «Мои» клиенты ценят глубинный подход, и в результате мы совершаем невероятный рывок.

Я несу красивую миссию: я делаю людей счастливыми, настоящими и кайфующими от себя. Мне не нужно одобрение начальника. Мой начальник — это каждый мой клиент. И с каждой работой я получаю «повышение»: в опыте, в квалификации, в обратной связи. Вот он, мой золотой момент — я счастлива.

— Где вы черпаете идеи и силы для творчества?

— Меня безумно вдохновляет молодежь. Я обожаю их мышление, смелость, новые словечки. У меня дочери 14 лет, и она — мой главный учитель. Я учусь у нее, как она красится, как придумывает наряды.

Еще я люблю прогуляться возле школ, когда дети выходят на переменах. Посмотреть на них, зарядиться их энергией. Это лучше любого показа мод. Показ — это чье-то мнение, а здесь — настоящая, кипящая жизнь. Вот что меня вдохновляет по-настоящему.

— У каждого успешного человека есть свой «предмет силы» в гардеробе. Что это для вас?

— Это вещи, которые я создала сама — вещи моего бренда SiЁ. В них зашита нереальная сила, и у каждой — своя энергия. Если мне нужна сексуальность — есть одно платье. Если структура и четкость для важных переговоров — есть пиджак. В этом бренде живут все мои субличности. Достаточно посмотреть на каталог, и вы узнаете обо мне всё.

Есть, например, футболка «Фешн Франкенштейн». Это точное отражение меня и моей истории. Когда-то я, как Франкенштейн, собирала себя по крупицам после травмирующих событий, и эта вещь — прямое тому свидетельство.

— Какой один элемент из вашей новой коллекции станет «must-have»?

— С удовольствием выделю два «must-have».

Первое: меховые накидки. Они на пике популярности и добавляют образу мгновенного шарма.

Второе: брюки-клеш с отстегивающимся низом. Их магия в том, что вы можете менять деталь под настроение: бахрому, мех, кружево или кожу. А практичность в том, что в дождь вы можете отстегнуть низ, дойти до места в сапогах, а на мероприятии — пристегнуть нужный элемент и надеть туфли с чистой и длинной брючиной.

— Если бы одна вещь из вашей коллекции могла рассказать о вас все, что бы это было?

— Это была бы вещь из нашей первой коллекции «Пубертат». Ее история — история моей жизни.

В подростковом возрасте я столкнулась с жестоким буллингом из-за того, что выглядела и одевалась нестандартно, сама перешивала вещи. Меня травил почти весь школьный коллектив. Те «болевые стрелки», которые мне устраивали, закалили меня и сделали сильнее. Как бы странно это ни звучало, я благодарна тому опыту.

Именно тогда я поняла: я могу вытерпеть многое — даже насилие и грубые слова, — но я не потерплю, когда кто-то пытается диктовать мне, что носить. Однажды девчонки из-за моей неординарной внешности оторвали рукав у моей толстовки. На следующий день я пришла в этой же толстовке, пристегнув рукав булавками. С тех пор булавка для меня — это броня, символ защиты и отстаивания своего права на собственное мнение.

Так и появилась футболка «Фешн Франкенштейн» — переосмысление той истории. А все отстегивающиеся элементы в коллекции — это отголоски той девочки, у которой отрывали рукава и запрещали носить брюки-клеш, хотя дресс-кода в школе не было. Даже учителя говорили: «Ты же видишь, что вся школа против, просто не надевай их». А я отвечала: «Нет. У вас нет права говорить мне, в чем ходить».

Мне было важно, как я выгляжу, потому что это мой способ проявлять себя в мире. Поэтому коллекция и называется «Пубертат». Это переосмысление на новый лад всего, что было: тех самых брюк-клеш, той самой толстовки. Это история о том, как внутреннее «я» находит в себе силы заявить о себе.

Фото: PR-сопровождение