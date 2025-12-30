Оплата публикаций

Иви представил семейную комедию «Лысый нянь»

Фото: пресс-служба Иви

Онлайн-кинотеатр Иви представил новую семейную комедию «Лысый нянь». По сюжету Александр Ветров, бывалый майор спецназа (Никита Панфилов), получает задание: найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи Лапиных. Спецназовцу, совершенно не приспособленному к заботе о детях, предстоит устроиться нянем своенравных ребят, которые не упустят возможности ему напакостить. Повезло, что у каждого агента есть напарник, в случае Ветрова — это талантливая девушка-технарь из ФСБ Крис (Марина Васильева). Необычные обстоятельства сближают героев, и они объединяются против общего врага — международного преступника и шпиона по прозвищу Агент (Максим Белбородов).

Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы фестиваля «Новый сезон» 2025 года. На большие экраны картина вышла 13 ноября, дистрибьютором выступил «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Фильм вошел в линейку Фильмы Иви.

Производством проекта занимались Кинокомпания ТЕМП, Berg Sound («Берг Саунд») при поддержке ГПМ РТВ. Продюсерами фильма выступили Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова и Аркадий Водахов, режиссером-постановщиком — Алиса Шитикова.

В фильме снялись Никита Панфилов, Ян Цапник, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова, Марк Малик-Мурашкин, Максим Белбородов, Варвара Куприна и другие.

