«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…»: выставка Александра Ремезова открылась в ЦДРА

В Центральном Доме Российской Армии состоялась торжественная церемония открытия художественной выставки работ члена Союза художников РФ Александра Ремезова «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…», посвященной Году мира и единства в борьбе с фашизмом.

На выставке, которая является первой попыткой художественного переосмысления автором сложного пути развития «опорного края державы» — горнозаводского Урала, представлены 15 графических листов, выполненные в технике сепия. Работы Александра Ремезова позволяют совершить историческое путешествие, раскрывающее, как из века в век меняются технологии добычи металла, техника, на смену баркам и лошадям приходят поезда и машины, неизменным остается только человек, который служит на благо Родине, укрепляя ее обороноспособность.

На церемонии открытия выставки оценку работам дали художник Студии военных художников имени М.Б. Грекова Георгий Смирнов, почетный член Российской академии художеств художник Виктор Лукьянов. Выступил и сам автор, который провел экскурсию по выставке и подробно познакомил с каждой из картин. На церемонии в исполнении заслуженной артистки РФ Зинаиды Сазоновой прозвучали патриотические песни.