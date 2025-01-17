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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…»: выставка Александра...

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…»: выставка Александра Ремезова открылась в ЦДРА

editor
By editor
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александр ремезов в цдра
Фото @ пресс-служба ЦДРА

В Центральном Доме Российской Армии состоялась торжественная церемония открытия художественной выставки работ члена Союза художников РФ Александра Ремезова «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…», посвященной Году мира и единства в борьбе с фашизмом.

На выставке, которая является первой попыткой художественного переосмысления автором сложного пути развития «опорного края державы» — горнозаводского Урала, представлены 15 графических листов, выполненные в технике сепия. Работы Александра Ремезова позволяют совершить историческое путешествие, раскрывающее, как из века в век меняются технологии добычи металла, техника, на смену баркам и лошадям приходят поезда и машины, неизменным остается только человек, который служит на благо Родине, укрепляя ее обороноспособность.

На церемонии открытия выставки оценку работам дали художник Студии военных художников имени М.Б. Грекова Георгий Смирнов, почетный член Российской академии художеств художник Виктор Лукьянов. Выступил и сам автор, который провел экскурсию по выставке и подробно познакомил с каждой из картин. На церемонии в исполнении заслуженной артистки РФ Зинаиды Сазоновой прозвучали патриотические песни.

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