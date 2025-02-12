К 125-летию маршала Чуйкова его реликвии представят в Музее Победы

В Музее Победы открылась выставка реликвий маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова. Мини-экспозиция приурочена к 125-летию советского военачальника.

«12 февраля 1900 года родился Василий Чуйков — выдающийся советский полководец, один из главных героев Сталинградского сражения. Его тактика уличных боев изменила ход сражения. За умелое командование войсками на 3-м Украинском фронте ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В апреле 1945 года за успешные действия армии на 1-м Белорусском фронте в Висло-Одерской операции и личное мужество был награжден второй медалью «Золотая Звезда», – отметили в Музее Победы.

Раритеты будут представлены в рамках обновляемого выставочного проекта «Семейные реликвии». В витрине посетители смогут увидеть рисунок советского художника, члена творческого коллектива «Кукрыниксы» Николая Соколова, на котором запечатлен генерал Василий Иванович Чуйков в Берлине в 1945 году, архивные фотографии, в том числе сделанные в Сталинграде в 1942-1943 годы. В выставку также войдет книга воспоминаний «Начало пути», написанная Чуйковым, с дарственной надписью Родиону Малиновскому от автора, копия телеграммы военсовету Сталинградского фронта с поздравлением от маршала и др.

Василий Иванович Чуйков (1900–1982) — советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза. С 1918 года служил в Красной армии. Участвовал в Гражданской войне, советско-финляндской войне. Во время японо-китайской войны, с 1940 по 1942 год, Чуйков занимал должность военного атташе в Китае и главного военного советника главнокомандующего китайской армией Чан Кайши. С мая 1942 года – участник Великой Отечественной, с сентября командовал 62-й (ставшей впоследствии 8-й гвардейской) армией, которая сыграла ключевую роль в битве за Сталинград. Во главе 8-й гвардейской армии воевал до последнего дня войны. В составе Юго-Западного, Южного, 1-го Белорусского фронтов армия успешно действовала в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, в битве за Днепр, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской, Белорусской операциях и на завершающем этапе — в Висло-Одерской и Берлинской наступательной операциях. После войны командовал Группой советских войск в Германии, затем в 1953 году — Киевским военным округом. В 1960 году стал главнокомандующим Сухопутными войсками СССР, а с 1964 по 1972 годы возглавлял гражданскую оборону страны.