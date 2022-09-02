К 875-летию Москвы в почтовое обращение вышла специальная марка

2 сентября 2022 года Почта России презентовала марку, посвящённую 875-летию Москвы. Церемония торжественного гашения марки прошла на высоте 337 м Останкинской телебашни.

Круглый почтовый блок с главными достопримечательностями Москвы вышел в почтовое обращение накануне юбилея столицы. Его стоимость 200 руб. В центре блока – марка с изображением Кремлёвской набережной. Общий тираж марок 25 000 экземпляров.

В день выхода почтовой марки состоялась официальная церемония гашения на смотровой площадке Останкинской телебашни. Первые оттиски специального штемпеля на марках поставили заместитель директора макрорегиона Москва Почты России Андрей Чернушко и директор филиала РТРС «МРЦ» (Останкинской телебашни) Дмитрий Назаров. Несколько конвертов с марками Почта передала в качестве экспонатов в музей Останкинской телебашни.

«Художественная почтовая марка, посвящённая 875-летию Москвы, будет интересна не только филателистам и посткроссерам. Это подарок всем жителям и гостям столицы. На почтовом блоке изображены узнаваемые во всём мире места: Останкинская телебашня, Парящий мост в Зарядье, Триумфальная арка, деловой центр «Москва-Сити». По сути, это миниатюрное собрание достопримечательностей Москвы», – говорит заместитель директора макрорегиона Москва Почты России Андрей Чернушко.

Почтовый блок «875 лет Москве» поступил в столичные отделения Почты. Марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

За прошедшие годы Почта России и Останкинская телебашня проделали большую совместную работу. В 2017 году на смотровой площадке происходило гашение марки и конверта в честь 50-летия Останкинской телебашни и телецентра «Останкино». В 2019 году Останкинская телебашня вошла в Книгу Рекордов России за «Самое высокое расположение почтового ящика в России над уровнем земли» (337 м), а в 2021 году на высоте 337 метров был погашен конверт «90 лет российскому телевидению».

5 ноября 2022 года Останкинской телебашне исполнится 55 лет.

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