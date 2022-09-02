Новая песня АНИРИ стала гимном московских школ

1 сентября 2022 года стало для певицы и блогера АНИРИ двойным праздником. Вчера она не только проводила в школу сразу троих детей, но и отметила премьеру своей новой песни «Мы будущее России». Причем премьера трека состоялась одновременно и на крупнейшей радиостанции страны – «Радио России», и на торжественных линейках московских школ!

«Этот гимн я записала для Молодёжного Парламента при Городском собрании Сочи, – рассказывает певица АНИРИ. – Но песня на стихи Юлии Самусевич и музыку Андрея Покутного наполнена таким по-настоящему глубоким смыслом, что я решила исполнить её 1 сентября. Ведь дети – действительно наше будущее, будущее нашей страны. Как бы громко и пафосно это не звучало, но это именно так! И мне, конечно, очень радостно, что эта песня прозвучала вчера во многих школах Выхино и Жулебино!»

Песню «Мы будущее России» АНИРИ исполнила всопровождении ансамбля русских народных инструментов «Рябинушка» и хореографического коллектива «Радость», который всего за пару дней успел собраться и придумать танец.

Но самое приятное в этой истории то, что песню «Мы будущее России» никто, как говорится, «не спускал сверху». Её услышал директор школы 1793 Владимир Владимирович Веревочкин, который показал её своим коллегам из других школ. И песня настолько им понравилась, что они моментально решили: песня «Мы будущее, России» просто обязательно должна звучать 1 сентября на открытии нового учебного года!

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