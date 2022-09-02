Сериал — рекордсмен «След» встречает свой юбилейный сезон

На Пятом канале стартовал юбилейный телевизионный сезон детективного сериала. В честь 15-летия сериала премьерных эпизодов «Следа» будет в два раза больше.

В новом телесезоне Пятый канал делает подарок всем поклонникам детективного жанра. В юбилейный год легендарного «Следа» премьерные серии будут выходить каждый день. Вот уже 15 лет эксперты федеральной службы в эфире доказывают, что даже самые предусмотрительные и хитрые преступники оставляют следы, и профессионалы-криминалисты их непременно найдут.

Ольга Копосова, исполнительница главной роли в сериале «След»:

— Для меня «След» — это и счастливый билет, и дело всей моей жизни. Он для меня все. В отличие от многих актеров я подстраиваю жизнь под этот проект, а не наоборот. Я даже представить не могу себя без этого сериала.

«След» занимает первое место по количеству вышедших в эфир серий в России. Второе место также у проекта Пятого канала «Детективы». В мировом рейтинге сериалов-долгожителей истории о Федеральной экспертной службе занимают 11-ю строчку. Рекорд самого известного в России зарубежного сериала «Санта – Барбара» по количеству серий был побит «Следом» еще три с половиной года назад в январе 2019-го! 3 сентября выйдет 2840-я премьерная серия, снятая специально к пятнадцатилетию ФЭС и самого сериала. Проект является самым длинным сериалом – процедуралом в мире. За 15 лет в съемках детектива приняли участие 8 920 актеров.

Юрий Харнас, креативный продюсер сериала «След»:

— Наш зритель – это самый внимательный цензор и ценитель. Думаю, если сыграть с ними в игру «Угадай кадр из «Следа», я угадаю примерно пять из десяти. Если говорить о сериях, которые снимал сам лично, то восемь из десяти. Уверен, что фанаты проекта могут без труда определить название любой серии даже по одному кадру.

Эжен Щедрин, сооснователь, продюсер и сценарист сериала «След»:

— Мы благодарны нашему зрителю за верность проекту и взыскательность. Над сериалом работает огромная команда: съемочная группа, актеры, постпродакшн, сценаристы, специалисты, которые выпускают серии в эфир, передают их по кабелю, размещают в интернете, — все, кто принимает участие в обеспечении телезрителей нашим продуктом. Каждый эпизод готовится с любовью. Отдельное спасибо главе ФЭС, актрисе Ольге Копосовой, которая кроме бесконечной преданности детективу обладает еще и уникальным секретом неизменной красоты. И конечно, особая признательность нашим коллегам, которые производят отличные сериалы, и конкурировать с ними с каждым годом становится все интереснее.

Осенью прошлого года популярный среди молодежи поп-рейв исполнитель Lida выпустил трек «ФЭС» с упоминанием сериала. За пару месяцев трек собрал более 600 тысяч прослушиваний.

Ежедневно редакторы и сценаристы ведут работу над сценариями, чтобы порадовать зрителя новыми историями. Создатели проекта уверяют, что юбилейный сезон будет особенным. Уже в ближайших сериях телезрители смогут увидеть любимых героев в деле. Среди нескольких убитых водителей оперативники отыщут, кто был настоящей жертвой, а кого устранили, чтобы скрыть реальную цель. ФЭС предстоит расследовать череду убийств, след которых тянется из 90-х, и искать исчезнувшую перед свадьбой невесту. Спустя восемь лет жених получил требование о выкупе за несостоявшуюся жену. Ради чего биолог вывел цветы, способные убивать, как можно устранить блогеров с помощью двух тортов, и почему девушки бросают карьеру моделей из-за невзрачного старичка-пенсионера? На все эти вопросы эксперты обязательно найдут ответы, а преступники понесут заслуженное наказание.

Премьерные серии «Следа» теперь выходят на Пятом канале с понедельника по пятницу в 22.25. Также новые эпизоды будут транслироваться и в выходные дни. Начало эфира в субботу и в воскресенье в 19.30.

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