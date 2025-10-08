К музыкальному фильму «Алиса в Стране чудес» представили серию персонажных постеров

Совсем скоро зрители познакомятся с новыми любимыми героями: Алисой, главной героиней фильма (Анна Пересильд), Додо (Олег Савостюк), Шляпником (Милош Бикович), Королевой Страны Чудес (Ирина Горбачева), Герцогиней (Паулина Андреева), Мышью (Полина Гухман), Попугаем (Артём Кошман), Кроликом, за которым последовала Алиса (Андрей Федорцов), Гусеницей (Сергей Бурунов), Верой Васильевной, классным руководителем Алисы (Кристина Бабушкина) и Чеширским Котом (Илья Лыков).

Полина Гухман, исполнительница роли Мыши: «На кастинге я сразу шла на роль Мыши. Все ее фирменные принюхивания и жесты я предложила режиссеру Юрию Хмельницкому еще на пробах. Я предлагала маленькие реакции, которые добавляют процент юмора в сцене. Иногда они шли «не туда», и Юра говорил: «Не в этой сцене», а иногда получалось точное попадание, и это было классно».

Артем Кошман, исполнитель роли Попугая: «Чтобы сделать своего героя, я наблюдал за попугаями, но это оказалось бесполезно (смеется). В итоге придумал глазами играть, как попугаи: они смотрят на 180 градусов. Один глаз все видит, другой живет своей жизнью. Но на съемке, если кадр профильный, этого не видно, поэтому приходилось изощряться — добавлять движения головой, шеей. Было много придумок».

Создатели проекта — компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдингом», дистрибьютор — «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Режиссер проекта — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), автор сценария — Карина Чувикова («Между нами химия»).

Пятнадцатилетняя Алиса попадает в Страну Чудес и встречает среди ее чудаковатых жителей своих близких и друзей, но никто из них ее не узнает. Чтобы вернуться обратно домой, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь… Только выдержав все испытания, Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы.