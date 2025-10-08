Оплата публикаций

«Концерт в темноте. Инклюзия 2.0» впервые прошёл в Пензе

Концерт в темноте. Инклюзия 2.0 впервые прошёл в Пензе

В конце сентября Пенза стала частью всероссийского инклюзивного проекта «Концерт в темноте. Инклюзия 2.0», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. В течение трёх дней зрители погружались в атмосферу полной темноты, где каждый звук обретал объём, а музыка становилась проводником к самым глубоким эмоциям.

Проект, уже успешно реализованный в Москве, Подольске, Коломне и Одинцово, впервые был представлен пензенской публике. Концерты прошли в Центре культурного развития «Дом офицеров» и собрали зрителей разных возрастов и возможностей.

В программе:

  • «Грёзы любви» — романтическое путешествие в мир русских романсов;
  • «Весна. Любовь. Победа!» — история Великой Победы через письма влюблённых;
  • «Хочу обратно в детство» — музыкальная ностальгия по детским воспоминаниям.

Директор Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского, создатель проекта «Концерт в темноте» Игорь Думенко отмечает: «Проект „Концерт в темноте. Инклюзия 2.0“ — это не просто культурное событие, это пространство равных возможностей, где каждый участник — полноценный соавтор переживания. Мы благодарим Дом офицеров за тёплый приём и жителей Пензы за искренний интерес и участие. Такие встречи вдохновляют нас продолжать делать культуру доступной для всех».

Директор Государственного автономного учреждения культуры Пензенской области «Центр культурного развития «Дом офицеров» Татьяна Юрина подчеркнула:

– Благодаря проекту «Концерт в темноте. Инклюзия 2.0» наш зритель ощутил новые возможности восприятия музыки. Уникальность этого проекта заключается именно в том, что каждый артист и каждый зритель смогли ощутить свои безграничные возможности. Каждая из трех музыкальных программ -неповторимый шедевр, который мы прожили в камерном пространстве! Благодарим дружную команду проекта «Концерт в темноте. Инклюзия 2.0» и ждём новые проекты, которые мы поможем реализовать на нашей площадке!

Проект продолжает своё путешествие по городам России, объединяя людей через музыку, которая звучит в темноте — но остаётся в сердце.

