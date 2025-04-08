В сети ВКонтакте стартовал творческий проект «Емелины байки»

Это литературный сериал-сказка в стихах, сюжет которого основан на всем известной истории про Емелю и волшебную щуку, но действие происходит в наши дни, а старина и русские народные традиции переплетены с современными технологиями и креативом главного героя — подростка по имени Емеля.

Городской подросток Емеля – рокер и айтишник – вынужден переехать с родителями в родовое село, где неожиданно, и, конечно, не без помощи Щуки, обретает «волшебный дар»: теперь его мозг симбиотически связан с мировой сетью через голосового помощника Марусю. Он узнает, что его предком был тот самый сказочный Емеля и теперь он тоже может творить чудеса, создавая сказочные артефакты: волшебный клубочек, скатерть-самобранку, ковер-самолет, шапку-невидимку и другие волшебные предметы из русских народных сказок. Но волшебство ли это, или гениальные технические разработки Емели – в этом читателю предстоит разобраться.

Как Емеля распорядится полученным даром и поможет ли это ему преодолеть подростковые комплексы, переосмыслить ценности и изменить к лучшему людей и мир вокруг?

Первая байка уже опубликована в сообществе «Емелины байки» в социальной сети ВКонтакте. В 2025 году планируется регулярный выпуск новых баек о приключениях Емели.

Сериал-сказка будет интересен детям 10-15 лет, их родителям, и даже бабушкам и дедушкам: каждый найдет в них что-то родное, знакомое с детства, и, наверняка узнает в героях себя, членов семьи, своих знакомых.

Первые читатели отмечают, что «Емелины байки» в простой и интересной форме раскрывают детям исконные русские ценности, учат доброте и милосердию, справедливости и взаимопомощи, любви к своей Родине, объясняют ценность труда и важность семьи. Прочитавшие их дети обращаются к родителям, бабушкам и дедушкам с просьбой рассказать о русских традициях, обычаях, пояснить пословицы, поговорки, значение некоторых устаревших слов.