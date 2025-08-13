Как на ВДНХ заботятся об исторических дубах

Мощные стволы, раскидистые кроны и протянувшиеся на десятки метров корни — на ВДНХ растут уникальные дубы, чей возраст превышает 200 лет. Зеленые исполины застали не одно поколение графов Шереметевых — бывших владельцев усадьбы Останкино, отмену крепостного права, Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну и множество других исторических событий. Они находятся под особым наблюдением: недавно девять самых больших и старых дубов на территории выставки включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

На территории ВДНХ и парка «Останкино» насчитывается 70 757 деревьев. Чаще всего среди них встречаются липы, сосны, разные виды черемухи и тополей, конские каштаны, клены остролистные и другие породы. Настоящее сокровище — дубы черешчатые, привычные для климата России. Их насчитывается более 15 тысяч — это едва ли не четвертая часть от всех деревьев, растущих в парке «Останкино». Самые крупные и старые из них в 2025 году участвовали во Всероссийской программе «Деревья — памятники природы» и были включены в Национальный реестр старовозрастных деревьев.

«Раньше они были частью Останкинской дубравы, некогда простиравшейся через территорию Москвы. Самым старым дубам не менее 250 лет. Около Дворцовой аллеи возвышается настоящий великан с пятиметровым стволом в обхвате и высоко поднятой кроной. Второй древний гигант растет около павильона “Книги”. Лет 30 назад у дерева сломалась вершина, но дуб продолжает расти, только не ввысь, а вширь. Длина его ветвей достигает 13 метров, а диаметр кроны — 26 метров. Чтобы сохранить природное достояние, на ветвях установили специальную систему тросов, которая позволяет дереву выдерживать любую нагрузку и непогоду», — рассказывает главный дендролог ВДНХ Лолла Самсоненко.

Еще один дуб, внесенный в реестр, можно увидеть недалеко от лектория, с северной стороны кольцевой дороги ВДНХ. Его «товарищ» радует посетителей напротив зеленого театра. Три вековых дуба стали главным украшением Латвийского сквера. Ландшафтный архитектор Альфонс Кишкис взял их за основу композиции нового сквера, отметив на чертежах красными кружками.

Возраст дубов определяют несколькими способами. У погибших спиленных деревьев — методом дендрохронологии, по количеству годичных колец внутри ствола. Для здоровых же используют другие способы. В зависимости от того, растет ли дерево обособленно или в густом лесу, расчеты ведут с учетом его высоты и диаметра ствола, а также годового прироста побегов и состояния кроны.

«Чем старше дерево, тем меньше у него энергия прироста, то есть короче молодые побеги. На открытой местности такие дубы могут быть не слишком высокими, зато отличаться мощными стволами и раскидистыми кронами. Часто дубы, выросшие на просторе, кажутся значительно крупнее тех, что растут в глубине лесопарка, хотя могут быть моложе их на сотню лет», — объясняет Лолла Самсоненко.

Определить возраст дерева можно с помощью специального прибора — резистографа. На большой скорости тонкое сверло из закаленного железа входит в ствол, и по сопротивлению древесины сверлению, передающемуся на устройство или компьютер, можно посчитать годичные кольца.