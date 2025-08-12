VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

В Калининграде прошли спортивные выходные с «Русскими Перцами»

Фото © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Победители всероссийского проекта «СПОРТ.ЛЕТО.ГТО», который был реализован по госпрограмме «Спорт России», зарядились энергией самого западного города России вместе с ведущими утреннего шоу на «Русском Радио» – «Русскими Перцами».

Спортивные выходные в Калининграде, организованные «Русским Радио» для победителей проекта «СПОРТ.ЛЕТО.ГТО», стали настоящим праздником силы духа и отличного настроения. Финалисты третьего сезона масштабного проекта «СПОРТ.ЛЕТО.ГТО» провели три дня в одном из красивейших городов страны – Калининграде. Это был их заслуженный главный приз за креатив и спортивный азарт.

С 1 по 24 июля тысячи участников со всей России выполняли нормативы комплекса ГТО, снимали короткие видео и делились ими с хештегом #спортлетогто.

Пятерка самых ярких и активных участников, покоривших жюри своими видео, прилетела из разных уголков России в Калининград. Их ждала незабываемая программа в компании ведущих утреннего шоу «Русские Перцы» – Антона Юрьева, Полины Жуковой и Димы Морозова, которые не только зарядили всех позитивом, но и вручили победителям подарки от «Русского Радио»!

Центральным событием спортивного уик-энда стало выполнение нормативов ГТО. Победители проекта продемонстрировали свою отличную физическую форму. Атмосферу поддержки и драйва создавали сами «Русские Перцы», подбадривая участников на каждом этапе.

Особенным моментом поездки была встреча со специальным гостем – Натальей Ищенко, пятикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Наталья стала приятным сюрпризом для участников, поприветствовала их, поздравила с Днем физкультурника и поддержала всех в стремлении к новым спортивным вершинам.

Проект состоялся при поддержке государственной программы «Спорт России», благодаря которой появляются новые спортивные объекты, проводятся спортивно-массовые мероприятия, реализуется комплекс ГТО, развивается детско-юношеский и адаптивный спорт.

