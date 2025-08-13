Уличное искусство в интерьерах Москвы

Десять художников приступили к реализации своих эскизов в рамках четвертого сезона всероссийского арт-проекта «Контуры Культуры». Благодаря Московскому продюсерскому центру современные авторы вновь получили уникальную возможность работать с масштабными площадками столицы, представить свои проекты экспертам арт-индустрии и внести вклад в модернизацию визуальной среды Москвы. Художники создадут порядка 1500 кв. метров стенных росписей в восьми учреждениях к осени этого года.

В четвертый сезон арт-проекта было подано более 435 эскизов от художников из 46 городов страны: Великого Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других. По итогам конкурсного отбора экспертное жюри выбрало 10 работ, которые победители уже воплощают в интерьерах культурных общественных пространств. Художники работают на новых площадках-участниках проекта, среди которых культурный центр «Москвич», магазины сети «Московский дом книги», спортивное пространство ВДНХ, «Центр истории современной музыки» и репетиционные пространства. Каждый победитель распишет около 150 кв. метров — для многих это первый опыт взаимодействия с подобными масштабами и городской инфраструктурой.

«Всероссийский арт-проект «Контуры Культуры» всегда был про трансформацию, в которой мы являемся одним из инструментов развития и преображения города, и про диалог: диалог времен, связывающий прошлое, настоящее и будущее через язык искусства, диалог художника с архитектурным пространством и, безусловно, диалог современного искусства с людьми, для которых это пространство является частью повседневной жизни — будь то читатель в «Доме книги», музыкант в процессе репетиций и выступлений или человек, выбирающий спортивный досуг. Определение победителей четвертого сезона стало ответственной и сложной задачей. Мы рассмотрели множество сильных заявок от талантливых авторов со всей России. Ключевым критерием для жюри, как всегда, оставалась способность проекта к синтезу — органичному соединению авторской концепции с уникальным характером и функцией конкретной площадки», — рассказала Юлия Юрченко, арт-директор Московского продюсерского центра, куратор проекта «Контуры Культуры».

Так, мультидисциплинарный художник Кирилл Ашастин, работающий в репетиционных пространствах центра культуры и искусств «Щукино», предложил рассмотреть ландшафт района как часть проникающей внутрь интерьера среды. В его эскизе стволы деревьев — внешняя уличная среда — проникают в пространство учреждения. Динамика веток становится символом движения человека и роста, а яркие цвета — символом творческих проявлений, что соотносится с концепцией многофункциональных залов культурного центра. Площадка выбрана не случайно — художник известен своими зеркальными проектами, и здесь зеркала залов вновь вторят идее диалога природы и пространства. Кирилл — представитель уличного искусства, участник престижных выставок в Токио, Тайване и Москве.

Дизайнер, архитектор и художник Полина Гаврилова также вошла в число победителей проекта «Контуры Культуры». Автор известна как организатор выставок и фестивалей на площадках Парка Горького, «Хлебозавода» и Дизайн-завода «Флакон». «Мой проект — серия коллажей, вдохновленных рукописным альманахом Корнея Чуковского «Чукоккала», — делится Полина. — В нем пересекаются эпохи: пластика античных тел, сетки конструктивизма и визуальные аллюзии на графику новых медиа». Художница работает в пространстве «Дома книги на Ленинском».

Художник и дизайнер Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга, так же как Кирилл и Полина, впервые принимал участие в проекте. В эскизе для «Дома технической книги» на Ленинском проспекте, где Андрей реализует свою работу, художник сознательно выбрал путь строгой формальной абстракции, создав динамичную черно-белую ритмичную композицию. Его работа — это глубокий диалог с местом: Андрей ищет визуальные рифмы как с окружающей архитектурой, так и с фасадом книжного магазина.

Проект «Контуры Культуры» не только открывает победителям двери столичных площадок, но и способствует интеграции в профессиональную среду: работы художников становятся частью масштабных фестивалей Москвы, городских и нишевых арт-выставок, экспозиций на фасаде креативного пространства «Новый Манеж» в центре города и многих других инициатив в сфере современного искусства.