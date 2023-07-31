Как продавать в Телеграм для своих подписчиков и клиентов

Давно прошли те времена, когда продажи через Telegram были практически неизвестны на латиноамериканском рынке, и многие маркетологи забыли о существовании этой платформы. В последние годы ее использование значительно выросло, и сегодня на регион приходится 21% из более чем 700 миллионов активных пользователей этого приложения.

Это отражает тот факт, что инвестиции ресурсов, времени и стратегий в достижение продаж через Telegram могут окупиться с лихвой. Это канал, который гарантирует охват, известность и возможности.

Но как успешно продавать через Telegram? Сделайте покупку подписчиков телеграмм канала на сайте https://doctorsmm.com/kupit-podpischikov-v-telegram/ и можете начинать продажи и ведения бизнеса, ведь пустые каналы и группы мало кому интересны, а массовка вызывает доверие. И что конкретно выиграет от этого ваша маркетинговая стратегия? Здесь вы найдете ответы на эти и другие ключевые вопросы!

Как в Телеграм привлечь клиентов - подписчиков и продавать

Вы наверняка слышали, что Telegram - это приложение для обмена мгновенными сообщениями, которое доступно как для устройств на базе Android, так и для iOS.

Хотя это базовое описание верно, на самом деле, сводить все преимущества платформы к нему несколько мелочно и не позволяет нам увидеть ту пользу, которую она может принести нашим продажам и цифровому маркетингу.

Она работает не только как средство общения между людьми и обмена изображениями, видео и аудиофайлами. Оно также выходит за рамки звонков и видеозвонков. Для бесплатного увеличения и накрутки просмотров телеграм задействуйте ресурс https://doctorsmm.com/nakrutka-prosmotrov-telegram-servis/, этот сайт помогает в вопросах набора и накрутки просмотров.

Помимо этих функций общего назначения, он обладает особенно привлекательными для продаж функциями, такими как:

Возможность создавать группы численностью до 200000 подписчиков, что позволяет предприятиям и предпринимателям, помимо прочего, заниматься маркетингом по принципу nertwork или предлагать специализированные каналы большому списку клиентов.

Создание каналов, идеально подходящих для формирования аудитории вокруг сообщений и коммерческих предложений бренда.

Возможность использования ботов - идеальных союзников для автоматизации ответов и повышения внимания и способности к взаимодействию.

Возможность планировать отправку сообщений в стратегически важные моменты или просто наслаждаться гибкостью во взаимодействии и подходе к людям.

Возможность проводить опросы в группах и визуализировать ответы в процентах.

Важно также отметить, что Telegram - это мультиформатное приложение, то есть у него есть версии как для компьютеров и планшетов, так и для смартфонов.

Итак, все это позволяет сделать вывод, что Telegram работает как широкая социальная сеть и целостное средство взаимодействия, идеально подходящее и для повседневного внимания, и для распространения новостей, и даже для получения качественных данных посредством опросов.

И, конечно, мы не можем оставить без внимания его высокие стандарты безопасности и конфиденциальности, которые во многом виноваты в его растущей популярности в регионе.

Каковы преимущества Телеграм для продаж подписчикам

Если вы прочитали предыдущий раздел и понимаете, как работает эта платформа, вы уже имеете представление о преимуществах участия в мире продаж Telegram.

Ниже мы остановимся на этом гораздо подробнее, приведя список конкретных преимуществ, которые вы получите, приняв участие в проекте. Эта площадка https://lowcostsmm.com/ru/ помогает раскрутить аккаунты и группы более чем в 42 социальных сетях.

Вы сможете генерировать ценность и привлекать с помощью контента.

Да, Telegram - это очень хорошее дополнение и канал для контент-стратегии. Помните, что эта платформа позволяет транслировать широкой аудитории различные виды визуальных, аудио- и аудиовизуальных форматов.

Ваш голос будет иметь охват среди подписчиков Телеграм

Рост, которым может похвастаться Telegram, а также возможность создавать группы с широким охватом, напрямую способствуют повышению узнаваемости брендов и коммерческих предложений.

Если вы используете платформу стратегически, ваш голос будет услышан многими! И, следовательно, вы умножите свои возможности продаж.

Как ускорить внимание и повысите скорость реакции

Машинное обучение и новые технологии присутствуют в Telegram, и примером тому является возможность иметь на платформе собственного чат-бота.

Для продаж это синоним увеличения способности к вниманию и более быстрой реакции, что благоприятно сказывается на пользовательском опыте.

Способ узнать, чего хочет ваша аудитория в канале Телеграм

Инструмент опроса - это дополнительная ценность, которая не остается незамеченной для брендов, желающих продавать в Telegram.

Благодаря этой функции вы можете получить информацию о предпочтениях пользователей, моделях использования, актуальных тенденциях и других факторах, которые позволят вам адаптировать ваше коммерческое предложение и способы обращения к людям и перспективам.

Вам будет куда отвести своих подписчиков канала Телеграм

Если вы создадите канал, он станет ясным и видимым лицом вашего бренда, на котором вы сможете формировать аудиторию.

В отличие от групп, в каналах только владелец может делать сообщения, и, конечно, они могут быть повторены и вызвать реакцию.

Если человек подпишется на ваш канал, он сделает большой шаг в качестве потенциального покупателя, и его будет гораздо легче превратить в клиента.

5 советов о том, как продавать в Telegram для подписчиков

Широкие функциональные возможности Telegram - это реальность, как и его рост и отличные прогнозы на будущее. Но одна лишь мощь и позиционирование платформы не обеспечат успех вашему бренду.

Все эти ресурсы будут бесполезны, если у вас нет стратегии и если вы не предпринимаете последовательных шагов в направлении возможностей продаж и формирования аудитории.

В частности, чтобы успешно продавать в Telegram, примите во внимание следующие ключевые советы:

1. Определите свою аудиторию

Как и во всех других каналах маркетинга и продаж, вам необходимо ориентироваться на четко определенную аудиторию.

Поэтому оптимальным вариантом всегда будет начать с построения профиля покупателя (buyer persona), который определяет тип людей, с которыми вам нужно связаться, чтобы повысить шансы на успех.

Затем, имея в руках этот профиль, вы сможете осуществлять целевой поиск, подстраивать тон под определенный сегмент и, в целом, быть более точными с каждым действием, сообщением и контентом на платформе.

2. Создайте канал

Платформа позволяет быстро создать канал - публичный или частный - просто добавив изображение и описание.

Это средство идеально подходит для поддержания более тесной и персонализированной связи с вашей аудиторией, чтобы распространять продукты, рекламные акции и контент, направленные на привлечение и создание конверсий.

Важно помнить, что каналы Telegram допускают несколько авторизованных администраторов, поэтому вы можете делегировать эту функцию ключевым членам вашего бизнеса.

Чтобы увеличить охват вашего канала, вы можете рекламировать его через платные объявления в социальной сети.

Вам также следует выбрать привлекательные методы привлечения, например, включить ссылку на канал в маркетинговые кампании по электронной почте.

Еще одна хорошая идея - создавать в своем блоге специальный контент о сообщениях, идеях и новостях, которые есть в Telegram, а также продвигать свой профиль в других социальных сетях.

Наконец, вы можете изучить каталоги Telegram, предлагающие возможность бесплатной рекламы.

3. Создайте бота для своего канала

Да, у вашего канала может быть свой бот, чтобы вы могли быстро справляться с взаимодействием и прямыми чатами, сокращая время ожидания.

Таким образом, если пользователь заинтересован в вашей продукции или у него есть ключевой вопрос для коммерческого процесса, вы сможете обслужить его до того, как он потеряет интерес.

4. Изучайте форматы контента

Telegram - верный союзник контент-маркетинга, идеальная методология для органичного вовлечения и создания сценария, способствующего продажам.

От рекламных видеороликов до подкаста - платформа имеет широкий спектр возможностей, когда речь идет о контенте, и его стоит изучить.

Отдайте предпочтение тем форматам, которые лучше всего подходят вашей аудитории, а также тому, как вы хотите представить свой бренд и ценностное предложение.

Кроме того, установите стратегическую частоту публикации контента, что позволит вам всегда быть на слуху и оставаться в сознании пользователей.

Хотя в Telegram нет алгоритма видимости контента, как и в других сетях, вы сами должны позаботиться о том, чтобы не потерять актуальность.

5. Извлечение интересующей информации

Функция опроса и, прежде всего, способ отображения информации делает группы Telegram и платформу в целом отличным союзником для продаж, поскольку поможет вам прислушаться к голосу пользователей и клиентов.

Кроме того, самостоятельно извлекайте показатели, связанные с вовлеченностью, которой вы добились на платформе, и ростом аудитории, а также другую актуальную информацию для маркетинга и стратегии продаж.

И это все! Теперь вы досконально знаете, как разработать стратегию, ориентированную на продажи через Telegram, и почему этот канал так удобен для вашего коммерческого успеха.

Эта платформа растет и имеет функции и возможности, которые идеально подходят для брендов, поэтому не медлите с тем, чтобы воспользоваться ею!

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