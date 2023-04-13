Как создать профиль на сайте или в приложении букмекера – пошаговая инструкция

Букмекерский софт используют не только для ставок. Это удобный вариант для просмотра матчей в прямом эфире, изучения расписания и анализа результатов окончившихся событий. Там можно даже настраивать напоминания, чтобы не пропустить интересный матч. Чтобы было проще, разберём конкретный пример и расскажем, как зарегистрироваться в Бетсити. У других букмекеров последовательность действий такая же.
Мобильное приложение
Нативные программы позволяют входить в систему одним кликом. Не придётся каждый раз вводить логин и пароль — настройте вход по отпечатку пальца, и посторонние не смогут попасть в профиль без вашего ведома.
Если у вас устройство на Андроид, то найти установочный файл можно на официальном сайте букмекера (нужно установить разрешение на скачивание и распаковку ПО из непроверенных источников в соответствующем разделе меню). Также софт можно скачать с Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, NashStore и RuStore, в таком случае не придётся ставить дополнительные разрешения в меню. На iOS всё проще — софт есть в App Store.
После установки следуйте простым рекомендациям:
- Откройте приложение и нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».
- Появится форма регистрации, в которой надо заполнить все поля (чаще всего там номер телефона, возраст, фамилия и имя). Если есть промокод — введите его в соответствующее поле. Не забудьте поставить галочку напротив пункта о согласии на обработку личных данных, без этого зарегистрироваться не получится.
- На номер телефона придёт код, после указания которого откроется доступ к аккаунту. Но чтобы пользоваться всеми возможностями приложения, нужно верифицировать данные. Для этого в личном кабинете есть специальный раздел, войдите в него и следуйте подсказкам системы.
Мобильная версия сайта
- Наберите в поисковике браузера название букмекерской конторы и перейдите на официальный сайт. Дальше всё просто:
- Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться», обычно она находится сверху и хорошо заметна.
- Заполните регистрационную форму, она аналогична варианту в мобильном приложении, разбирать её ещё раз нет смысла.
- Введите код активации, который придёт на телефон, после чего система автоматически переведёт вас в личный кабинет.
Помните, что практически все букмекеры дают бонусы новым пользователям за регистрацию. Поэтому есть смысл изучить разные варианты и выбрать самый выгодный. А если вы собираетесь смотреть матчи в прямом эфире через приложение, убедитесь, что выбранная вами букмекерская контора транслирует интересный вам вид спорта или турнир.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.