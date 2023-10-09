На ВДНХ после реставрации открылся павильон № 66 «Советская культура» (ранее — «Узбекская ССР»). Специалисты воссоздали центральный элемент здания — ротонду с фонтаном и два каскадных фонтана. На свои места вернулись и две монументальные скульптуры у главного фасада. Сейчас в здании разместился Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан.

Ажурная ротонда и каскадные фонтаны

Павильон № 66 — объект культурного наследия федерального значения. Здание построили в 1954 году в стиле сталинского ампира с узбекскими архитектурными мотивами. Декоративным оформлением фасадов и интерьеров занимались художники-орнаменталисты и мастера резьбы по ганчу — смеси гипса и глины. В 1960-х павильон переименовали в «Советскую культуру», а в 1990-х его заняли многочисленные торговые объекты. Восстанавливать исторический облик здания начали в 2017 году.

Ажурная ротонда с фонтаном — центральный элемент композиции и особая гордость советских инженеров и архитекторов. Ее построили в форме 10-конечной звезды, каждый луч которой опирался на четыре металлические колонны. Под сооружением был бассейн с фонтаном по центру.

Со временем металлическая конструкция ротонды пришла в аварийное состояние — коррозия почти полностью разрушила металл. Реставраторы восстановили несущую конструкцию 25-метрового сооружения. Они отреставрировали металлические решетки под карнизом и повторили утраченные декоративные элементы. Фонтан облицевали бирюзовой мозаикой.

У входа в павильон восстановили и два каскадных фонтана, они снова стали ярким дополнением фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Специалисты обновили инженерные системы, установили современную систему очистки воды, а в боковых нишах сделали подсветку. Стены и ступени фонтанов отделали глазурованной фарфоровой плиткой, а тумбы и декоративные колонны — шлифованными гранитными плитами.

Ко входу в павильон вернули скульптуры передовиков производства, утраченные еще в 1960-е годы. Реставраторы воссоздали скульптуры чабана-каракулевода (мужчины с овцами каракулевой породы) и сборщицы хлопка (женщины с книгой и кустом хлопчатника). Чтобы скульптуры выглядели достоверно, специалисты скрупулезно изучали их архивные фотографии.

Интерьеры с золотом и национальными орнаментами

Внутри павильона восстановили пять залов и оформили в национальном стиле. Залы украсили тончайшей резьбой по дереву и орнаментальной росписью с сусальным золотом, покрыли позолотой декоративные лепные элементы.

Сразу от входа в здание посетитель попадет в зал «Культурное наследие Узбекистана — достояние всего человечества». Здесь представлены музейные экспонаты доисламского и более поздних периодов, на центральной картине изображены выдающиеся деятели науки и культуры Узбекистана.

В зале «Прикладное искусство» гости увидят изделия, выполненные в технике резьбы по дереву, чеканки по металлу, а также национальную узбекскую керамику, ковры ручной работы и ткани, расшитые золотом.

В зале «Туристический потенциал Узбекистана» можно совершить виртуальный тур по историческим местам Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда, а также ознакомиться с предложениями национальных туроператоров.

Современное бизнес-пространство обустроили в зале «Новый Узбекистан». Оно станет площадкой для изучения законодательства и инвестиционного потенциала республики. Еще один зал заняла арт-галерея.

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