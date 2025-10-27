Как выиграть конкуренцию хитов с хитами и «поженить» музыку, соцсети и ИИ

Сегодня любой может самостоятельно опубликовать свою музыку на всех доступных стриминговых площадках, вести соцсети и заниматься самопродвижением. Какова же тогда роль лейблов, в чем преимущества работы с командой и как музыканту выстроить успешную маркетинговую стратегию? Об этом на Международном форуме IPQuorum.Музыка поговорили участники сессии «От DIY до издательств: реальные кейсы»: основатель лейбла Osuma Валерий Дробыш и сооснователь, генеральный директор Osuma Лиана Вашадзе, лидер группы Neverlove Ярослав Степанов и учредитель лейбла «Биг БРО РЭК» Иван Ульянов. Модератором встречи выступил исполнительный директор ZVONKO digital Дмитрий Коннов.

«Иногда я слышу истории, что лейбл — зло. Почему это не так?» — начал дискуссию Дмитрий Коннов. Лиана Вашадзе уверена, что у артистов, сотрудничающих с лейблами, значительно больше шансов добиться успеха и меньше вероятности допустить ошибку: «Конечно, ты можешь выпускать музыку сам, найти PR-менеджера, таргетолога и идти своим путем, но сотрудничество с лейблом — более надежный вариант. Объясню почему на опыте Osuma. За пять лет работы у нас сформировался большой поток артистов из разных эшелонов. Мы не единожды тестировали различные инструменты продвижения и уже знаем, какие из них лучше работают и для кого, — у нас есть экспертиза. То, что сработает для большого артиста, не сработает для начинающего, и наоборот».

Иван Ульянов сравнил работу музыканта с лейблом со спортивной игрой: «В каждой футбольной команде есть сильный нападающий, который забивает больше всего голов, но без защитников и полузащитников, без вратаря игры не получится. Так же и в музыкальной индустрии. Ты можешь талантливо петь, читать рэп, но, чтобы выйти в топ, нужна профессиональная команда, которой можно делегировать задачи и сконцентрироваться на музыке».

Однако, по мнению спикеров, хотя исполнитель и должен передавать часть полномочий специалистам, ему самому необходимо обладать не только творческими навыками. «Главная проблема многих артистов в том, что они не готовы работать, — считает Валерий Дробыш. — Некоторые приходят к нам и говорят: “Я звезда!” То есть они готовы писать песни, выступать, гастролировать, но в бизнес-модели, которая эффективна сегодня, это только 50% деятельности артиста. Сегодня артист должен уметь заявить о себе, рассказать какую-то историю, которая привлечет внимание публики, быть блогером, рутубером, тиктокером».

История Ярослава Степанова, одного из резидентов Osuma, подтверждает слова основателя лейбла: «Когда ты еще вне индустрии и очень хочешь туда попасть, у тебя много ожиданий. Тебе кажется, что лейбл станет твоим банком, заменит маму и папу, расскажет, что нужно делать. Поэтому, записав первые песни с группой Neverlove, я сразу начал стучаться во все двери, искать контакты всех возможных лейблов». Письма артиста игнорировали. Он признается, что это деморализовало, но не остановило его. Ярослав понял, что нужно проявляться в соцсетях, и стал искать подход к аудитории. В итоге ему удалось найти свою фишку, и короткие видео с музыкой из песен, сниппеты стали набирать обороты. «Поняв, что именно работает, я бил в одну точку, и в какой-то момент лейблы сами начали предлагать мне сотрудничество. Как бы ты ни был талантлив, прежде чем быть замеченным, прежде чем в тебя будут вкладывать инвестиции, нужно вложиться в себя самому. И важно понимать: лейбл — это агрегатор твоего успеха, но он не придумает за тебя твою историю», — резюмировал музыкант.

Продолжая разговор об истории артиста и его музыке, участники сессии обсудили, может ли лейбл вмешиваться в творческий процесс. Помогает это или мешает с точки зрения продвижения. «За 15 лет в музыкальной индустрии я пришел к выводу, что все больше готов прислушиваться к советам профессионалов, запрашивать помощь. Мы все заинтересованы в создании качественного продукта и делаем это, чтобы вершить музыкальную историю и зарабатывать деньги, а не тешить свое эго. Чем больше идей сконцентрировано вокруг проекта, тем больше шансов, что он выстрелит. Сегодня с помощью новых технологий не так сложно сделать хит — сейчас уже идет конкуренция хитов с хитами. Гораздо важнее создать контекст, в котором этот хит взорвется», — убежден Ярослав Степанов.

Валерий Дробыш рассказал, что лейблу и Neverlove удалось создать этот контекст совместными усилиями, доверившись друг другу и идя рука об руку: «Мы год-полтора налаживали мосты с группой. Успешно провели фестиваль Fox Rock Fest, решили полностью переформатировать лейбл, заняться только альтернативой, и сотрудничество с Neverlove было для этого отличной возможностью. Когда настал день икс и мы сели подписывать договор, Ярослав сообщил, что они хотят менять формат и начать играть более серьезную музыку. В результате после выпуска первого нашего совместного релиза та аудитория, за которой мы тогда гнались как лейбл, ушла, но ребята ни разу не сдались и в итоге смогли достичь и прежних, и даже больших вершин. Сегодня они собирают VK Stadium и играют по 120–130 концертов в год». Глава лейбла подчеркнул, что нет смысла постоянно гнаться за хайпом — сегодня гораздо важнее быть настоящим, честным с собой и с аудиторией.

Честность и готовность слушать, по мнению Лианы Вашадзе, также залог гармоничных отношений в процессе совместной работы. На вопрос, как избежать скандалов между артистом и лейблом, она ответила: «Все начинается с уважения друг к другу, четкого запроса со стороны артиста и умения обеих сторон идти на компромиссы. Бывает так, что музыкант сам просит нас предложить тот или другой вариант видео или аранжировки, а потом отметает все предложения. Важно понимать, что так ничего не получится. Мы готовы идти навстречу, но исполнитель тоже должен быть открыт к диалогу».

Говоря о том, какие маркетинговые инструменты сегодня эффективно работают для начинающих артистов, Лиана назвала шаблоны, масс-постинг, закупы, рассылку в Telegram-каналы, закрытые мероприятия и инфоповоды. Также спикеры вспомнили сервис Яндекса «Нитро», который дает возможности промоутирования артистам, чья аудитория составляет менее 5000 слушателей в месяц. Дмитрий Коннов отметил, что все еще не появился «киллер» для вертикальных видео, которые последние два года являются, пожалуй, самым действенным способом продвижения.

Спикеры не обошли стороной и тему ИИ. «У искусственного интеллекта большое будущее. Глупо не обращать на это внимание, с ИИ лучше сотрудничать. Пока можно отличить музыку, созданную с помощью нейросетей, от той, которая сочинена человеком, но что будет через несколько лет, большой вопрос», — сказала Лиана.

«Я не чувствую угрозы от ИИ, я чувствую, что это очередная фишка, которая сделает нас сильнее. У нас даже есть песня, которая будет сделана с использованием нейросетей. Почему бы не использовать эти технологии, если они развиваются?» — считает Ярослав Степанов.

Подводя итоги сессии, все участники сошлись во мнении, что сегодня для успешного продвижения артистам важно знать правила командной игры и работать с профессионалами. При этом стоит опираться не только на поддержку лейблов, но и на себя, быть активными в соцсетях, искать свои способы привлечения аудитории, следить за новыми технологиями и не бояться их использовать.