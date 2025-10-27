В Москве подвели итоги конкурса Агентства креативных индустрий «Дизайн-цех»

В Москве в восьмой раз состоялся конкурс Агентства креативных индустрий по разработке концепций сувенирной продукции «Дизайн-цех». Конкурс проходил в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Участники разрабатывали концепции мерча для пяти партнеров, среди которых знаковые культурные институции, туристические объекты и национальные бренды.

«Дизайн-цех» – это конкурс для дизайнеров, маркетологов, молодых агентств, дизайн-бюро, студентов профильных вузов. В его основе – идея создания современного востребованного мерча для городских и федеральных организаций и проектов (музеев, парков, ведомств и др.) и бизнесов, а также их продвижение через произведенную продукцию.



В этот раз на конкурс поступило более 330 заявок. Из них было отобрано более 120 участников, которые представили 29 идей и проектов для таких заказчиков, как Центр креативных индустрий Республики Бурятия, колесо обозрения «Солнце Москвы», премия и фестиваль «Золотая Маска», программа по продвижению российской продукции под национальным брендом «Сделано в России» и театр «Кашемир».



В треке «Центр креативных индустрий Республики Бурятия» победила команда «Дзынь». Дизайнеры в своей коллекции органично объединили символику и атрибуты региона, создав стильные и функциональные предметы. Коллекция направлена на сохранение и развитие культурного и туристического потенциала республики Бурятия и включает в себя элегантные украшения, одежду, свечи, веера, стикерпаки, чехлы для телефонов, ежедневники, шопперы и другое.



Для новой достопримечательности столицы – колеса обозрения «Солнце Москвы» – команда-победитель «ГОЛ» разработала линейку сувениров, ориентированную на посетителей из регионов и семьи с детьми. Коллекция призвана продлить впечатления от аттракциона и отразить его историю. В нее вошли стильные магниты с панорамой знаковых видов города, ежедневники, платки, футболки, упаковки для конфет, а также шопперы и кружки.



В рамках трека премии и фестиваля «Золотая Маска» победившая команда «Season of the witch» предложила эксклюзивную коллекцию театрального мерча с элегантным дизайном в стилистике ар-деко. Коллекция отражает красоту исполнительского искусства и включает в себя: нагрудные платки, галстуки, коробки для шоколада, чашки с блюдцем, веера, кардхолдеры, кошельки, свечи, шопперы, запонки, диффузоры, коробки для подарков и многое другое.



В треке программы по продвижению российской продукции под национальным брендом «Сделано в России» победили команды «bykomarov team» и «Chill Flex MISIS», создав стильные и технологичные предметы, которые отражают образ современной российской культуры. Дизайнеры переосмыслили традиционные мотивы в современном ключе, предложив линейку повседневной одежды, стикерпаки, зонты, подушки, маски для сна, чехлы на чемоданы, фигурки персонажей из сказок, шахматы, а также обложки на паспорта, ручки, галстуки и другое.



Для театра «Кашемир» команда-победитель «УГЛЕВОДЫ» разработала концепцию премиальной упаковки для гастробокса, которая, по замыслу, будет настраивать зрителя на культурный вечер еще до начала спектакля.



На финальной презентации дизайн-концепций конкурс «Дизайн-цех» символично объединил не только креативные таланты и заказчиков, но и сердца. Именно в этот момент один из участников команды «Chill Flex MISIS» Даниил Хатунцев, воспользовавшись атмосферой поддержки и вдохновения, сделал своей девушке Маргарите Болгар предложение руки и сердца прямо на сцене. Этот трогательный жест стал живым подтверждением того, что «Дизайн-цех» — это не просто площадка для профессионального роста и создания новых продуктов, но и пространство, где рождаются крепкие человеческие связи, дружба и любовь.