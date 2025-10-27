Оплата публикаций

В Венесуэле завершился Фестиваль российского кино

Фото: пресс-служба РОСКИНО

В Национальном экспериментальном университете искусств в Каракасе и его филиале на острове Маргарита прошел Фестиваль российского кино Венесуэла 2025, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Программа фестиваля включала пять популярных российских картин: «По щучьему велению» (2023, реж. Александр Войтинский), «Группа крови» (2025, реж. Максим Бриус), «Чебурашка» (2022, реж. Дмитрий Дьяченко), «Свет» (2023, реж. Антон Коломеец) и анимационный фильм «Лунтик. Возвращение домой» (2024, реж. Константин Бронзит).

После показов проходили творческие встречи и обсуждения, на которых зрители и эксперты говорили о современном российском кинематографе, его художественных традициях и темах, близких международной аудитории.

На церемонии открытия фестиваля в Каракасе выступили Министр народной власти по культуре Венесуэлы Эрнесто Вильегас Поляк, Посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла Сергей Мелик-Багдасаров, ректор Национального экспериментального университета искусств Игнасио Баррето и атташе по культуре и образованию Посольства России в Венесуэле Александра Абрамова.

Фильмом открытия стала военная драма «Группа крови», которую зрители встретили с большим интересом. После показа обсуждение картины провел директор Национальной синематеки Венесуэлы, преподаватель университета Владимир Соса. Зрители отмечали эмоциональную силу фильма и его верность лучшим традициям российского кино.

«Искусство обладает силой объединять сердца и строить мосты между народами. Культура — это часть нашего наследия, которое мы должны передавать из поколения в поколение. Кино, как форма художественного и повествовательного выражения, помогает сохранять это наследие живым и делиться им с новыми зрителями. В этом смысле Фестиваль российского кино не только приближает венесуэльскую публику к современному российскому кинематографу, но и укрепляет культурный и человеческий диалог между нашими странами», — рассказал посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла Сергей Мелик-Багдасаров.

Фестиваль позволил зрителям Венесуэлы познакомиться с многообразием российского кино — от трогательных драм до ярких семейных историй и сказочных сюжетов.

