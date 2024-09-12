Какими цветами на ВДНХ можно полюбоваться в сентябре и октябре

В начале осени ВДНХ выглядит особенно яркой и нарядной благодаря растениям. У многих из них сейчас идет вторая волна обильного цветения. Она продлится до первых заморозков. В сентябре и октябре можно полюбоваться роскошными розами и гортензиями, яркими бегониями и георгинами, а также изящными вербенами.

Роскошные розы

На ВДНХ продолжают цвести розы. «Королева сада» исторически занимает особое место в цветочном оформлении территории главной выставки страны. Клумбы с этими цветами всевозможных сортов и оттенков можно увидеть почти на каждом шагу. На Выставке растут десятки тысяч роз самых разных групп, таких как чайно-гибридные, флорибунды, почвопокровные, парковые, штамбовые и другие. Каждая группа включает в себя десятки, а иногда и сотни сортов.

В цветниках перед Главным входом сейчас благоухают светло-розовые пионовидные розы сорта «леонардо да винчи». Растение с ароматными и густомахровыми цветами относится к флорибундам. Это значит, что у роз букетное цветение, то есть на каждом стебле раскрывается не один, а сразу несколько бутонов. Рядом с розами на клумбах соседствуют такие растения, как шалфей мучнистый и алиссум морской.

Уникальная коллекция роз представлена в северном розарии. Он расположен справа от павильона № 1 «Центральный». Гуляя по широким дорожкам розового сада, можно увидеть ярко-желтые с розово-красными краями цветы сорта «глория дэй». Еще здесь растут нежнейшие розово-абрикосовые розы сорта «гейша» и пионовидные соцветия сорта «миранда».

Особенно красива в это время года чайно-гибридная роза с поэтическим названием «золотая осень». Ее золотисто-оранжевые с лимонно-желтым основанием лепестки обладают тонким ароматом, напоминающим осенний лес после дождя. Этот сорт был выведен советскими селекционерами в 1955 году. Также стоит обратить внимание на розы сорта «юбилей принца монако». Растение отличается оригинальной расцветкой: пудрово-белые цветы имеют ярко-бордовую окантовку и излучают чудесный фруктовый аромат. Сорт относится к флорибундам, он будет радовать посетителей обильным цветением до первых заморозков.

Чтобы полюбоваться красивыми розами, похожими на пионы, стоит отправиться в южный розарий ВДНХ (слева от Центральной аллеи). Здесь можно увидеть ярко-розовые цветы сорта «помпонелла». Густо-махровые бутоны имеют форму шара. На стебле одного растения может сформироваться до 18 цветков.

В южном розарии встречаются одни из самых популярных роз в мире — цветы сорта «боника-82». Это классический сорт. Он обладает розовыми махровыми бутонами с волнистыми лепестками. Здесь же посетители могут наблюдать розу-хамелеон сорта «аспирин». В солнечный и теплый день цветы на стеблях белоснежные, а в прохладную погоду они меняют окраску и становятся розовыми.

В цветнике перед входом в павильон № 510 «Главвино» растут алые, белые, темно-красные и другие розы. Среди них выделяются ярко-желтые махровые соцветия сорта «артур белл». Еще можно полюбоваться изысканными цветами сорта «айсберг» с пышными жемчужно-белыми бутонами, похожими на свадебный наряд.

На клумбах у Дома культуры (павильон № 84) можно увидеть множество роскошных и ароматных цветов, в том числе розы сорта «румба», относящиеся к флорибундам. Цветки собраны в большие кисти — до 20 бутонов в каждой. Лепестки растения имеют множество оттенков: от бледно-желтого в середине до малинового по краям. Также здесь представлена чайно-гибридная роза сорта «чиппендейл» с крупными розовыми махровыми цветами и насыщенным ароматом с нотками персика и манго.

Пышные гортензии и яркие бегонии

Помимо роскошных роз, территорию ВДНХ украшают нежные и элегантные гортензии. Раскидистые кустарники с шапками белоснежных, розовых и ярко-малиновых соцветий можно увидеть рядом с павильоном № 5 «Физика» и вдоль северной кольцевой дороги. Там растет гортензия метельчатая сортов «ванилла фрейз» с пышными соцветиями розового цвета и «грандифлора» с цветками, меняющими окраску в течение сезона от белого до зеленовато-бордового. Полюбоваться цветением гортензии также можно в Узбекском парке и у Дворца бракосочетания.

Кроме того, в сентябре и октябре посетители могут увидеть уникальную бегонию сорта «биг». Растение вывели селекционеры всего несколько лет назад. Они соединили в новом гибриде лучшие черты бегоний. Эта культура быстро растет и обильно цветет до поздней осени. Куст бегонии сорта «биг» имеет блестящие зеленые или темно-бронзовые листья. Растение покрыто большим количеством объемных и плотных соцветий, собранных в кисти. Диаметр цветков достигает восьми сантиметров. Чтобы узнать, как выглядит бегония сорта «биг», нужно прогуляться до сквера, расположенного рядом с «Москвариумом», или до цветника у часовни в центральной части парка «Останкино».

Изящные вербены и красочные георгины

Особый шарм осенью цветочным клумбам на ВДНХ придает вербена буэнос-айресская. Это травянистое растение с прямыми и жесткими стеблями, усыпанное мелкими сиреневыми цветками. Изящные соцветия собраны в зонтики и достигают в диаметре трех — пяти сантиметров. Они источают приятный аромат и напоминают пушистые сиреневые облака. Растение будет цвести всю осень — вплоть до заморозков. Кусты вербены буэнос-айресской можно увидеть в цветниках возле выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан (павильон № 66) и в южном розарии.

Чтобы насладиться цветением георгинов, можно посетить клумбы у павильона № 1 «Центральный» и в Рязанском сквере, расположенном рядом с павильоном № 17 «Лесная промышленность». Здесь растут розовые георгины сорта «миньон». У этой цветочной культуры длинные стебли высотой до 50 сантиметров и крупные соцветия диаметром до восьми сантиментов. Осенние георгины будут радовать гостей выставки ярким цветением до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже нуля.