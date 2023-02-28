КАЛИНИНГРАД: «Неделя Прусского кота» отметит 15-летний юбилей

Их наделяли сверхъестественными способностями, им поклонялись как богам и наоборот, считали злыми ведьмами, художники изображали их во всевозможных стилях, а писатели и режиссеры воспевали в самых разных образах. Но их загадка так и не разгадана, а значит, у вас есть возможность почувствовать то, что в народе называют «магией кошек».

В Королевских воротах Музея Мирового океана знаменитый Прусский кот, хранитель ключей от города, созывает своих поклонников, чтобы вместе открыть юбилейную, 15-ю «Неделю Прусского кота» и встретить долгожданную весну!

4 марта на выставке «Кот и флот» представим творческие работы, которые предоставили на суд публики калининградские мастера. Кошки «пришли» в музей сами по себе и парами, иногда целыми семьями, объемные произведения выполнены из различных материалов. Это папье-маше, пластик и стекло, пряжа и ткань, шерсть, ракушки и янтарь. Более того, материал для одного из экспонатов, сам станет загадкой выставки, и отгадавший получит приз от Королевских ворот.

Приходите на выставку, голосуйте за понравившегося усатого-полосатого, нанесите визит Прусскому коту, и он обязательно поделится с вами «кошачьей магией».

Рассмотреть экспонаты и проголосовать на конкурсной выставке можно до 15 марта. Также всю неделю с 4 до 12 марта в стенах Королевских ворот маленькие музыканты школ искусств и музыкальных школ Калининграда будут поздравлять Прусского кота и его дружное семейство прелестными «кошачьими концертами».

Итоги конкурсной выставки «Кот и флот» будут подведены 18 марта.

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