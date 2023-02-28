8 лет ГПМ РТВ: тысячи часов контента, продолжение самых рейтинговых франшиз и грандиозные планы

26 февраля субхолдинг «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), который входит в ведущий медиахолдинг страны и Восточной Европы «Газпром-Медиа Холдинг», отметил 8 День рождения. По этому случаю компания, которая объединяет 9 активов, рассказывает в цифрах о самых знаменательных проектах, которые были выпущены за восемь лет, и объявляет о громких премьерах 2023 года.

Каждый из 9 активов ГПМ РТВ является большим, самостоятельным брендом. Это 6 развлекательных телеканалов – лидеров по молодой, прогрессивной аудитории: ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, «Суббота», ТНТ4, 2х2; и 3 компании, снимающие эксклюзивный мультижанровый контент: Good Story Media, 1-2-3 Production и Comedy Club Production.



Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»:

– ГПМ РТВ — это одна из сильнейших и талантливейших команд на рынке, в развлекательном контенте им нет равных в стране. Более 7000 тысяч часов произведённых сериалов, шоу и кино, 5 миллиардов просмотров контента в сети и, главное, — внимание и любовь огромной аудитории, которая ежедневно выбирает смотреть именно вас! Желаю не сбавлять скоростей, производить ещё больше крутых проектов, а «Газпром-Медиа Холдинг» всегда готов помочь с реализацией самых масштабных и амбициозных идей. С вашим праздником, коллеги!

За 8 лет субхолдинг ГПМ РТВ стал крупнейшим производителем развлекательного контента в стране. Силами продакшен-компаний ГПМ РТВ было создано 7000 часов эксклюзивного контента. Это абсолютно рекордные объёмы производства, которые сохранились даже несмотря на турбулентные времена для всей индустрии.

Фильмы, сериалы и шоу, произведенные ГПМ РТВ, также ежегодно собирают главные индустриальные награды: «Золотые орлы», «Ники», «ТЭФИ», премии АПКиТ, награды фестивалей телесериалов «Пилот», Original+ и многих других.

Тинатин Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»:

– Вот уже 8 лет ГПМ РТВ решает очень амбициозные задачи: запускает беспрецедентные по масштабу проекты, трансформирующие всю теле- и сериальную индустрию, предлагает зрителю такие истории, которые любят и смотрят десятилетиями, и остаётся лидером в высококонкурентной телевизионной среде. Сегодня наш субхолдинг объединяет лучшие команды профессионалов, которые реализуют все эти непростые задачи. В 2023 году мы готовимся удивлять по-крупному: не только ожидаемыми проектами, но и совершенно новыми форматами, которые расширят нашу контентную политику и, надеемся, найдут отклик у зрителей.

Компании, производящие премиальные сериалы и полнометражные художественные фильмы — Good Story Media и 1-2-3 Production – создали такие зрительские хиты, как «Реальные пацаны», «Ольга», «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!», «Эпидемия», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Перевал Дятлова», франшизу «Гоголь», фильм «Батя» и многие другие проекты, которые зрители впервые увидели на ТНТ, ТВ-3, ТНТ4 и платформе PREMIER.

В 2023 году компания Good Story Media презентует 10 сезон одного из своих культовых проектов – «Реальные пацаны». Сериал-долгожитель, собирающий уже 13 лет зрителей у экранов, вышел на рекордное количество эпизодов - вместе с новым сезоном их будет 300. В планах у компании порадовать новостями о продолжении армию поклонников и других сериальных франшиз: «Мир! Дружба! Жвачка!», «Ольга», «Иванько», «Патриот», «Территория» и «Сладкая жизнь».

Также Good Story Media в этом году выпустит новые яркие проекты: «Кафе Куба» (в эфире ТНТ с 13 марта), «Вика-Ураган», «Праздники» и полнометражный фильм с летним настроением «Тополиный пух».

Антон Щукин, сооснователь Good Story media:

– Good Story media сердечно поздравляет ГПМ РТВ с Днем рождения! Всегда готовы отдавать самое лучшее тем, кто умеет блестяще распорядиться нашими сериалами. Желаем амбициозных и смелых планов!

Кинокомпания 1-2-3 Production, занимающаяся производством премиальных сериалов и полнометражных картин, в 2023 году готовит большую премьеру – фильм «Императрицы», который является франшизой проекта «Петр I. Последний царь и первый император», ставший самым кассовым документальным фильмом в истории российского проката. У «Императриц» очень высокая планка, но команда 1-2-3 Production всегда готова удивлять.

Компания, основанная в 2018 году, уже в 2020-м была включена в список лидеров индустрии, который ежегодно обновляет Совет государственного Фонда кино.

Мировую известность 1-2-3 Production принесли сериалы, отмеченные наградами престижных международных фестивалей, и художественные фильмы, которые становились хитами проката как в России, так и за рубежом. В настоящее время в портфеле продакшена такие рейтинговые проекты, как трилогия «Гоголь», драма «Эпидемия», приключенческий триллер «Игра на выживание», сериал «Перевал Дятлова».

Иван Голомовзюк, генеральный директор 1-2-3 Production:

– Мы поздравляем ГПМ РТВ с Днем рождения и благодарим за то, что коллеги поддерживают наши творческие и бизнес-начинания. Наш продакшен был создан внутри холдинга, и за годы работы вместе мы многого достигли. ГПМ РТВ помог запустить масштабные проекты и новые направления. Мы рады быть частью огромной команды профессионалов и надеемся вместе достичь еще больших высот.

Продюсерская компания, занимающаяся производством развлекательного контента, Comedy Club Production с 2015 года входит в состав ГПМ РТВ и за это время стала хедлайнером в производстве юмористических шоу для телеканала ТНТ: Comedy Club, «Женский стендап», «Открытый микрофон», StandUp, «Comedy Баттл», «Однажды в России» – все эти громкие проекты, без преувеличения, изменили в России представление о юморе и вывели развлекательный контент на принципиально новый уровень.

Comedy Club Production выпустил немало и комедийных сериалов, ставших эфирными хитами: «Универ», «Интерны», «СашаТаня», «Жуки», «Девушки с Макаровым», «Гусар» с Гариком Харламовым.

В 2023 году Comedy Club Production удивит зрителей скетчкомом «Это мы», сериалами «Телохранители» и «Первокурсницы», сделанными в лучших своих традициях: юмор, нетривиальный сюжет и звездный каст.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.