КАЛИНИНГРАД: Роскачество поддержало Народный праздник «День селедки» Музея Мирового океана

Традиционный музейный праздник в 2023 году стал поводом провести Всероссийскую неделю селедки.

«День селедки» отмечают в Калининграде в Музее Мирового океана с 2006 года. В этом году он состоится 8 апреля. Горожан и гостей Калининграда ждет насыщенная программа и, конечно, самая вкусная и свежая селедка, а также блюда из нее. Весь день на набережной будет работать Рыбный рынок «Старый порт», ярмарка сувениров, на площадках пройдут конкурсы и викторины, мастер-классы, рассказы о селедке и ее родственниках. На музейных судах можно будет прийти в гости к капитанам, посетить специальные (самые вкусные!) экскурсии и самые интересные выставки. Заслуженным работникам рыбного хозяйства 8 апреля вход на все объекты музея бесплатный.

Этой весной праздник затронул и другие регионы страны. В рамках программы по продвижению отечественной рыбы, запускаемой в этом году Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом, Росрыболовством, Рыбным союзом, АКОРТом и Союзом независимых сетей, сельдь станет первым видом популяризируемой рыбной продукции. Россияне с 3 по 9 апреля могут участвовать в акциях на селедку в торговых сетях, информационной кампании с рецептами, воспользоваться полезными советами по выбору рыбной продукции.

По данным официального сайта Роскачества, некоторые сетевые супермаркеты страны подготовят специальную селедочную подборку и объявят на нее скидки. В частности, акции пройдут в сетях «Виктория» (в Калининграде), «Мария-Ра» (в Сибирском федеральном округе), во всех магазинах Globus и «Окей».

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