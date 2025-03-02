Камин, волны и джаз: какие видео смотрят в Поиске Яндекса, чтобы отдохнуть

Аналитики Яндекса выяснили, какие видео смотрят люди, чтобы отдохнуть. Для этого изучили ролики, содержащие в названиях слова «успокаивающий» и «расслабляющий», которые пользователи смотрели в Поиске по Видео.

В большинстве случаев, чтобы расслабиться и отдохнуть, люди включают видео с успокаивающей музыкой (70%) или природой (15%). А кроме того, смотрят ролики с разными звуками окружающего мира — например, треском камина, шумом самолета или стуком колес. Встречаются и необычные варианты, например видео со звуком жарки бекона или работающего фена.

В «природных» видео чаще всего встречаются волны, лес, дождь, огонь и ручей. Судя по популярным видео на эту тему, также пользователи любят слушать птиц, например канареек, и смотреть на коралловые рифы. Особое место занимает зимняя тема: чтобы расслабиться, пользователи включают видео с метелью, вьюгой и пургой.

В роликах с музыкой наиболее популярные жанры — джаз и блюз, а также различные каверы. Самыми расслабляющими инструментами оказались саксофон, гитара и виолончель. При этом, если речь идет о конкретных композиторах, то чаще всего включают Педер Б. Хелланда, Моцарта и Шопена. Чтобы отдохнуть, пользователи специально ищут также расслабляющую китайскую, французскую и японскую музыку.

Расслабляющие видео часто ставят для малышей, вероятно, чтобы помочь им заснуть или перестать плакать. Помимо детей, с помощью видео стараются успокоить собак и кошек — например, включая такие ролики, как «Расслабляющая колыбельная для кошки и котенка (со звуками кошачьего мурлыканья)» и «Эффективно расслабьте своего щенка золотистого ретривера – Мягкая успокаивающая музыка для собак».

В среднем расслабляющие видео смотрят около получаса. Рекорд — 25 часов, это был музыкальный стрим. При этом самый распространенный вариант продолжительности видео — три часа. Примерно столько длятся 40% роликов.

Расслабляющие видео особенно популярны зимой: в зимние месяцы их смотрят чаще, чем в среднем за год. При этом в разное время года популярны разные ролики: например, зимой чаще, чем в другие сезоны, смотрят на камин, весной — на ручьи, а осенью — на Мальдивы.