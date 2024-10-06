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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Канатная дорога стала самым популярным объектом летнего сезона на ВДНХ

editor
By editor
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В начале августа 2024 года на ВДНХ в семейном парке развлечений «Орион» открылась самая длинная канатная дорога в Москве. Этот всесезонный аттракцион, который получил название «Воздушный трамвай», стал самым популярным объектом летнего сезона на Главной выставке страны, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Канатная дорога «Воздушный трамвай» стала новым всесезонным аттракционом семейного парка развлечений «Орион» и самым популярным объектом на ВДНХ. За два месяца работы на ней прокатились 400 тысяч человек, это каждый второй посетитель парка «Орион». За день гостями канатной дороги в среднем становятся 8 тысяч человек», — отметил Сергей Собянин.

Это самая длинная канатная дорога в Москве — 769 метров. Ее кабинки находятся на высоте 32 метров.

Помимо развлекательной функции у канатной дороги ВДНХ есть и логистическая. Скорость движения — от 2,5 до 4 метров в секунду. В среднем длительность поездки составляет 6 минут. Для сравнения — путь пешком занимает в среднем 12 минут. За час по канатной дороге могут проехать до тысячи человек. Каждая из 18 кабинок рассчитана на восемь человек, эти кабинки имеют уникальный, специально разработанный для ВДНХ дизайн с возможностью трансляции видеоконтента и панорамным остеклением.

Внешний вид кабинок выдержан в ретрофутуристическом стиле, он перекликается с общим замыслом и оформлением парка «Орион». Тематический прообраз кабинок — космические аппараты из произведений Кира Булычева.

На канатной дороге ВДНХ работают две станции: Южная, расположенная у Главного входа на ВДНХ, и Северная — неподалеку от павильона «Республика Беларусь» и фонтана «Каменный цветок». Павильоны обеих станций — победители Архитектурной премии Москвы 2023 года. Их оформление символизирует не только два «полюса» парка, но и географические особенности нашей страны: суровый север и приморский юг.

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