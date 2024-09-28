В Уфе создается фонд творческих инициатив Народного художника Башкортостана Василя Ханнанова

26 сентября — день, когда в городе Октябрьском родился Заслуженный художник России, Народный художник Республики Башкортостан, один из создателей известного арт-объединения «Чингисхан» Василь Ханнанов. Его уход из жизни в феврале нынешнего года стал большой потерей для творческого мира. В день его рождения поклонники его искусства и коллеги по творческому цеху впервые без него самого собрались в самом близком сердцу художника уголке Уфы — в созданном благодаря его усилиям Музее современного искусства имени Наиля Латфуллина, на улице Карла Маркса, 32. В тот же день прошел вечер памяти художника и в его мастерской в историческом центре Москвы, на Пречистенке, 32/1.

Известного художника, первого директора уфимского музея современного искусства Василя Ханнанова многие знают по творческому нику «ВХ». Под этим символом он много лет выпускал единственный в республике «ВысокоХудожественный» журнал об изобразительном искусстве. Он был организатором и куратором межрегиональных и международных проектов, участником многочисленных выставок в России и за рубежом, проходивших в том числе в Музее современного русского искусства в Нью-Йорке, в Барселоне, в московском «Манеже», Санкт-Петербурге и многих других точках мира.

Кроме собственных оригинальных работ, он был известен тем, что много лет пытался добиться создания в столице Башкортостана полноценного музея современного искусства, сравнимого с лучшими арт-галереями других городов-миллионников. К сожалению, реализовать мечту художника при его жизни так и не удалось. Но скромные залы нынешнего музея на улице Карла Маркса, 32 в Уфе, созданного в 2002 году по инициативе Василя Ханнанова на месте его бывшей полуподвальной мастерской и соседних коммуналок, хранит в себе атмосферу андеграунда 1990-х годов, дух гармонии и творчества, который сохраняется и сегодня, после ухода живописца из жизни. Созданный благодаря энтузиазму художников, музей сам по себе стал произведением искусства, погружающим посетителей в магию света и творческих фантазий.

В день рождения художника в нем прошел особенный вечер, на который собрались известные художники, писатели, журналисты, музыканты, звучали воспоминания, демонстрировались на экране архивные видеозаписи, а главное — буквально на один день для всех желающих была открыта уникальная выставка картин Василя Ханнанова. Участники вечера получили редкий шанс познакомиться с собранием его работ разных лет, многие из которых еще никогда не экспонировались. Выставка прошла в том же месте, в котором и были созданы ранние картины автора.

Одновременно в другой точке мира, в Москве в мастерской художника на Пречистенке также прошел вечер его памяти. И в Уфе, и в Москве в тот вечер звучала классическая музыка, исполняемая талантливыми музыкантами — сыновьями художника и юными музыкантами, сестрами Изидой и Саидой Бигаевыми, народные песни в исполнении солистки Башгосфилармонии Алии Искужиной.

На вечере не просто вспоминали художника — было объявлено и об инициативе по созданию Фонда творческих инициатив Василя Ханнанова, с помощью которого в ближайшие годы планируется реализовывать в республике и за ее пределами самые разные культурные и социальные проекты. Главная цель — помочь людям разных возрастов и профессии, а также людям с особенностями в развитии раскрыть свои творческие способности. Речь идет о проектах из области не только изобразительного искусства, но и музыки, литературы, поддержки многовековых народных традиций, кино, о социальных начинаниях, в том числе инклюзивных, с целью поддержки детей-инвалидов.

Последнее направление возникло не случайно: двое сыновей Василя Ханнанова, Искандеор и Чингис, стали известными музыкантами, а третьего сына, Тамерлана, инвалида с детства, художник благодаря многолетнему родительскому труду и разработанной им самим методике арт-терапии не просто в буквальном смысле поставил на ноги, но и вдохновил на создание незабываемой, яркой серии картин-настроений. Одна из таких персональных выставок Тамерлана прошла в Уфе в стенах Государственного концертного зала в 2020 году.

Активисты будущего фонда творческих инициатив уже успели в этом году провести мероприятия, призванные пробудить и поддержать творческие порывы, в первую очередь, людей с особенностями и людей «золотого» возраста. Так, в июне при музее современного творчества имени Наиля Латфуллина в Уфе впервые прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе», поддержанный администрацией Ленинского района Уфы и рядом благотворительных организаций. В августе по инициативе организаторов фонда и этноцентра «Урал» прошла выставка народной умелицы Альбины Хажимовны Исхаковой, которая в свои 86 лет продолжает создавать уникальные образы элементов национальной одежды.

Первой же крупной инициативой будущего фонда, как предполагается, станет международный конкурс для молодых художников, ведь Василь Ханнанов всегда уделял огромное внимание именно продвижению талантливой молодежи, давал ее представителям возможность высказаться, каждому в своем стиле, организовывал коллективные выставки, старался «вытаскивать» лучшие работы региональных авторов на различные арт-площадки.

«Василь был настоящим Наставником, а музей при нем стал, был и остается центром притяжения талантливой молодежи. Можно сказать, что под его влиянием сформировались многие состоявшиеся сегодня известные художники Башкортостана. В его мастерских и в Уфе, и в Москве всегда было постоянное броуновское движение, шла огромная духовная работа, рождались новые нестандартные проекты, — отмечает супруга художника Гульнара Ханнанова.- Мы хотим продолжить начатое им дело и помочь неизвестным авторам показать свои работы, свое видение реальности широкому кругу зрителей, в том числе за рубежом. Формат конкурса пока прорабатывается, скорее всего, мы пойдем по пути, который разработал Василь, реализуя такие яркие арт-проекты, как «Сияние лун», «Башкирские амазонки» и другие. Думаю, лучшим призом для победителей конкурса станет возможность продемонстрировать свои работы на престижных площадках: работы-победители планируется представить на выставках в Уфе, Москве и Италии, и тем самым, возможно, открыть для многих уникальный шанс получить известность и признание любителей искусства».

Одним из первых идею конкурса поддержал Фонд содружества «Башкортостан — Италия», созданный в Уфе и открывший недавно представительство в Италии. Культурный обмен с этой страной не прекращается, несмотря на сложности в отношениях между государствами, и фонд уже выразил готовность взять на себя организацию выставки конкурсных работ в Италии в 2025 году.