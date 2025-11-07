Каждый четвертый россиянин смотрел «Бар “Один звонок”»

Аналитики онлайн-кинотеатра KION проанализировали, что смотрели россияне на прошедших ноябрьских праздниках с 31 октября по 4 ноября. Исследование показало, что в течение длинных выходных время просмотра выросло на 27%, при этом каждый четвертый россиянин выбирал сериал «Бар “Один звонок”».

Абсолютным лидером по просмотрам у зрителей в возрасте 18-44 лет стал «Бар “Один звонок”» — детективный триллер о таинственном заведении, в котором герой Данилы Козловского предлагает гостям позвонить на тот свет взамен на раунд в «русскую рулетку».

Среди зрителей от 45 до 65 лет и старше популярнее «Бара “Один звонок”» оказался «Дорогой Вилли» — шпионский боевик о тайной дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. В этой возрастной категории также выбирали историческую драму «Берлинская жара» о тайнах атомного проекта и судьбах людей по обе стороны фронта.

В числе сериалов, вызвавших наибольший интерес у зрителей на ноябрьских праздников, также оказались лирическая комедия «Виноград» с Павлом Прилучным, Софьей Синицыной и Нино Нинидзе, а также «Жизнь по вызову» — бессменный суперхит линейки оригинальных сериалов KION.

Что касается фильмов, в топе оказались паранормальная комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым, «Семейное счастье» Стаси Толстой по мотивам одноименного романа Льва Толстого, а также полнометражная драма «Жизнь по вызову. Фильм». Последнюю особенно часто включали зрители в возрасте от 18 до 34 лет.