Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUКаждый четвертый россиянин смотрел «Бар “Один звонок”»

Каждый четвертый россиянин смотрел «Бар “Один звонок”»

T1
By T1
74
бар один звонок сериал
Фото © пресс-служба KION

Аналитики онлайн-кинотеатра KION проанализировали, что смотрели россияне на прошедших ноябрьских праздниках с 31 октября по 4 ноября. Исследование показало, что в течение длинных выходных время просмотра выросло на 27%, при этом каждый четвертый россиянин выбирал сериал «Бар “Один звонок”».

Абсолютным лидером по просмотрам у зрителей в возрасте 18-44 лет стал «Бар “Один звонок”» — детективный триллер о таинственном заведении, в котором герой Данилы Козловского предлагает гостям позвонить на тот свет взамен на раунд в «русскую рулетку».

Среди зрителей от 45 до 65 лет и старше популярнее «Бара “Один звонок”» оказался «Дорогой Вилли» — шпионский боевик о тайной дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. В этой возрастной категории также выбирали историческую драму «Берлинская жара» о тайнах атомного проекта и судьбах людей по обе стороны фронта.

В числе сериалов, вызвавших наибольший интерес у зрителей на ноябрьских праздников, также оказались лирическая комедия «Виноград» с Павлом Прилучным, Софьей Синицыной и Нино Нинидзе, а также «Жизнь по вызову» — бессменный суперхит линейки оригинальных сериалов KION.

Что касается фильмов, в топе оказались паранормальная комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым, «Семейное счастье» Стаси Толстой по мотивам одноименного романа Льва Толстого, а также полнометражная драма «Жизнь по вызову. Фильм». Последнюю особенно часто включали зрители в возрасте от 18 до 34 лет.

Предыдущая статья
«Блицкриг»: эксклюзивная презентация нового альбома RADIO TAPOK состоялась в Москве

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru