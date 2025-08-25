VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

В сети вышли первый тизерный постер и тизерный трейлер сериала «Бар “Один звонок”»

бар один звонок сериал
Фото © пресс-служба KION

В сети вышли первый тизерный постер и тизерный трейлер сериала «Бар “Один звонок”» из линейки KION Originals, который выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в этом году. Исполнителями главных ролей стали Данила Козловский и Александр Ильин. Роли в истории о загадочном баре, из которого за необычную плату можно позвонить близкому умершему человеку, также сыграли Оксана Акиньшина, Кай Гетц, Серафима Гощанская и Егор Шип.

Следователь Андрей Морозов (Александр Ильин) занимается поисками Вити (Кай Гетц), пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут Морозова к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен (Данила Козловский), не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим. В таинственное заведение заходят разные люди со своими проблемами: красотка Жанна, которая хочет избавиться от состоятельного мужа; юрист Макс, который с возрастом так и не сумел сепарироваться от матери; блогер Сэм, которому еще предстоит понять, какие у него дела с потусторонним миром. 

Сериал снят в жанре мистического детектива и пронизан драматическим саспенсом. При этом «Бар “Один звонок”» – сериал с мощным философским посылом о том, как важно находить в себе силы отпускать прошлое, и о цене, которую люди готовы платить за то, чтобы смириться с неизбежным и найти успокоение.

«Бар “Один звонок”» – совместный проект онлайн-кинотеатра KION и студии DK ENTERTAINMENT.

Режиссером проекта стал Сергей Филатов («Урок», «Отпечатки»). У «Бара “Один звонок”» большая авторская группа, в которую вошли Александр Фомин («Молодой человек»), комик Ярослава Тринадцатко (это ее сериальный дебют), Сергей Левитан («Бесит»), Юрий Голайдо и Алексей Зотов («Один хороший день») и другие сценаристы. Роли в проекте сыграли Данила Козловский, Александр Ильин, Оксана Акиньшина, Егор Шип, Кай Гетц, Павел Ворожцов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич и др.

