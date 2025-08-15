Каждый ребенок — автор!

Юных гостей фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» познакомили с основами интеллектуального права.

Считается ли литературным произведением сочинение, за которое поставили двойку? Достоен ли охраны креативно разрезанный арбуз? А красноречивое сообщение в мессенджере? Как быть, если автор селфи не человек, а обезьяна? И кто настоящий создатель образа Чебурашки — писатель Успенский или художник Шварцман? На эти и другие вопросы ответила директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская в ходе мастер-класса для детей «Клуб юных авторов. Учимся защищать свои идеи!».

Сегодня наравне с привычными музыкальными и художественными школами в России открываются школы креативных индустрий, где дети учатся не только создавать прекрасное, но и монетизировать его в качестве творческого продукта. Екатерина Чуковская обратила внимание на то, что креативные индустрии — одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики в столице и детское творчество все чаще оказывается востребовано бизнесом, будь то песня «Сигма Бой» в исполнении блогеров Betsy и Марии Янковской или мягкие игрушки, созданные на основе детских рисунков.

Как может выглядеть интеллектуальная собственность

Не все красивое представляет собой охраняемый результат творчества, отметила Екатерина Чуковская: «Снежинка создана природой, а вот бумажное украшение в виде снежинки — это результат интеллектуальной деятельности. Кусок арбуза не охраняется авторским правом, зато арбуз, разрезанный по канонам карвинга, особого искусства нарезки овощей, — это творческий продукт. Дерево может расти само по себе, а может быть выращено человеком в горшке по технике бонсай, и только во втором случае речь пойдет об объекте авторских прав».

Достижения автора могут выражаться как в чиппендейловской резьбе по дереву и барочной роскоши Дома Севастьянова, так в функциональном совершенстве складных стульев Христиана Дезиля или архитектурном конструкторе типовых зданий Ефима Вулыха. Конструктивные решения можно защитить уже не только авторским, но и патентным правом.

Изобретения под защитой

Собственно, многие объекты можно охранять сразу несколькими способами. Так, знаменитый кубик Рубика охраняется или в свое время охранялся буквально во всех возможных режимах. Чертежи — авторским правом, внешний вид — как промышленный образец, механизм, позволяющий двигать грани, — как изобретение, а что-то в конструкции оставалось секретом производства. Все это позволяет Эрнё Рубику и его фонду успешно зарабатывать на головоломке до сих пор.

Изобретателем может стать и ребенок. Международный день детских изобретений отмечается 17 января. Родоначальник праздника — один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин, в 12 лет изобретший ласты для плавания, которые, по его мысли, должны были одеваться на руки. Будущий политик очень щепетильно относился к своим правам на это техническое решение.

Если изобретение должно пройти проверку на оригинальность, новизну и промышленную применимость, то авторское право действует вне зависимости от эстетических и иных достоинств произведения. Так, «взорвавшее интернет» школьное сочинение о басне «Ворона и Лисица», автор которого утверждал, что положительный герой басни — сыр, так как, в отличие от глупой вороны и хитрой лисицы, он ничем не провинился, безусловно охраняется авторским правом. То же самое можно сказать и о креативном сообщении в мессенджере и даже о нестандартно сервированном блюде.

Автором может быть только человек

Несмотря на то что слоны или дельфины порой любят что-нибудь нарисовать, по закону автором может быть только человек. Однако и здесь не все так просто. Известный фотограф Дэвид Слейтер вручил хохлатым павианам фотоаппарат и обнаружил, что некоторые из них неплохо делают селфи. Одно из таких селфи было опубликовано журналом National Geographic, где он работал. Последовала волна перепечаток. «Редакция возмутилась: почему без нашего согласия? На это другие издания резонно заметили, что обезьяна, сделавшая фотографию, определенно не была в штате издания и ее работы едва ли охраняются авторским правом. Судебное разбирательство длилось два года, и в итоге было решено, что хотя у обезьяны и нет авторских прав, но раз она была поставлена в такую ситуацию, вознаграждение за перепечатку необходимо перечислять в фонд защиты животных», — рассказала Екатерина Чуковская.

Кого считать автором в коллективном творчестве?

Особую сложность в креативных индустриях представляют вопросы соавторства. Известно, что Константин Савицкий был смертельно обижен, когда Павел Третьяков стер его имя с картины «Утро в сосновом лесу» на том основании, что заказана она была именно Ивану Шишкину и никому более. Скандальный характер приобрел спор о том, кого можно считать автором визуального образа Чебурашки. Если учесть, что иллюстрации Валерия Алфеевского и Геннадия Калиновского скорее отпугивали читателя, кажется, что наиболее логичным было бы считать автором создателя канонического изображения — художника Леонида Шварцмана. Однако Эдуард Успенский до последнего настаивал, что без текстового описания в книге этот образ возникнуть не мог, так что в итоге права на персонаж были разделены между писателем и художником пополам.

Исключительный случай

Благодаря международным конвенциям законодательство об авторском праве разных стран в основном унифицировано. Так, и в России, и в Великобритании литературные произведения охраняются в течение 70 лет после смерти автора. Однако из всякого правила бывают исключения. Так, права на повесть «Питер Пэн» действуют… бессрочно. Джеймс Барри, не имевший детей, завещал исключительные права на книгу Детской больнице на Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне, которая за счет их успешной монетизации смогла бесплатно лечить детей. «Когда срок охраны подходил к концу, больница обратилась к королеве Елизавете II с вопросом, нельзя ли сохранить доход от авторских прав, за счет которого больница может бесплатно лечить детей, без бюджетных вливаний. И королева это сделала! В законе от 1988 года есть особая статья о том, что исключительные права на любые произведения охраняются 70 лет после смерти автора и только права на «Питера Пэна» будут вечно приносить доход Грейт-Ормондской детской больнице», — рассказала Екатерина Чуковская.