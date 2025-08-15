Мурана и Dante объединились в трогательном и танцевальном хите «deja vu»

Два самых чувственных и ярких артиста русской поп-сцены — MURANA и Dante — неожиданно объединились в уникальном совместном проекте.

«deja vu» — это красивый, трогательный и одновременно зажигательный трек, который станет идеальным саундтреком уходящего лета. Мелодия и слова передают атмосферу любви, воспоминаний и надежды, приглашая каждого погрузиться в мир настоящих чувств.

Мурана и Dante — два ярких представителя современной русской поп-музыки, каждый из которых уже завоевал сердца своих поклонников. Совместная работа станет настоящим откровение для их слушателей и очередным подтверждением того, что в музыке важна искренность и энергия.

«Любите, будьте любимы и согревайте сердца окружающим. Отдавая, мы всегда получаем взамен гораздо больше!», — делятся артисты.