В сети представили трейлер сказочного блокбастера «Горыныч»

По сюжету во время спуска в батискафе на дно морское старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин попадает в подводную пещеру, которая служит порталом в сказочный мир. Оказавшись в неопознанном княжестве, Алехин находит оставшегося без мамы маленького дракона и дает ему имя Горыныч. Он становится дракончику не только другом, но и опекуном. И, конечно же, с этого момента начинаются их увлекательные и опасные приключения…

Горыныч — маленький милый дракончик, который не имеет ничего общего с трехголовым Змеем Горынычем из славянского фольклора. «Это не трехглавый дракон с крыльями, а маленький, милый дракончик — существо с собственным характером и анатомией. Более того, прозвищем Горыныч персонажа в фильме наделяет герой, которого играет Александр Петров», — объясняет продюсер Александр Горохов.

Как и в случае с Коньком-Горбунком, в основе работы над персонажем лежит актерская игра. Образ Горыныча создан с помощью компьютерной графики, а на площадке использовали 3D–макет сказочного героя. В некоторых сценах мимику и эмоции сказочного дракона отыгрывал актер. Создатели не стали прибегать к технологии лицевого мокапа. Горыныч, как отметил Горохов, будет «Full CG персонажем».

Дмитрий Хонин, режиссер-постановщик: «Наш Горыныч одноголовый. Почему не трехголовый? Так придумали. Хвост — есть, глаза — есть. Он выглядит реалистично и, что немаловажно, очень мило. Это детеныш. Он совсем малыш. Возможно, когда подрастет, у него появятся еще две головы. А пока его хочется носить на руках. К нему испытываешь нежность, его хочется прижать к себе, ты начинаешь его любить. В этом и суть нашей истории: любовь и самоотверженность способны изменить твою жизнь, а в прошлом ты живешь или в настоящем — в сущности, неважно».

Вместе с Александром Петровым в фильме сыграли Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Дмитрий Куличков, Сергей Епишев, Нина Усатова, Александр Робак и другие.