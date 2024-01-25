Коллективы Красноярской филармонии отправятся на гастроли по России

Министерство культуры России опубликовало список участников Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2024 году. В него вошли Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко и Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина.

Всего на участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане поступило 638 заявок. Участниками программ «Большие гастроли», «Мы – Россия», а также гастролей из новых и в новые регионы стали 273 театра и 65 творческих коллективов. Артисты посетят 89 субъектов (283 города и населенных пункта) России, 3 страны (Абхазию, Армению, Казахстан).

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Ансамбль танца Сибири участвует в программе «Мы – Россия» с 2021 года. В сентябре-октябре 2024 года прославленный коллектив представит номера золотого фонда постановок Михаила Годенко в программе «Широка страна моя родная» зрителям Ханты-Мансийского автономного округа, Курганской и Тюменской областей.

Красноярский филармонический русский оркестр уже в марте представит программу «Русский оркестр. Новый взгляд» в Благовещенске, Чите, Иркутске и Нижнеудинске. В концертной программе оркестр преодолевает рамки и границы традиционных выступлений, играет музыку в своем неповторимом стиле и современной обработке. В 2022 году эту программу с теплом приняли зрители Центрального федерального округа.

«Всероссийский гастрольно-концертный план ежегодно позволяет ведущим коллективам филармонии знакомить десятки тысяч россиян с лучшими образцами краевой культуры. При этом такие поездки мотивируют артистов постоянно совершенствовать свое исполнительское мастерство, служат дополнительным источником вдохновения! Отмечу, что оба коллектива являются объектами особо ценного культурного наследия Красноярского края. И мы рады показать гордость Сибири всей России», – подчеркнул генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Помимо гастролей по России, коллективы ведут активную концертную деятельность в территориях Красноярского края. Так, например, при поддержке Правительства региона в 2024 году Ансамбль танца Сибири выступит в Минусинском, Канском и Ачинском районах. Красноярский филармонический русский оркестр впервые даст концерты в Туруханском районе на севере края.