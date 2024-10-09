Кети Топурия, Стас Пьеха, Денис Клявер, Аркадий Укупник, Игорь Саруханов и другие – фотоотчет с премьеры фильма «Стоп, ночь»

8 октября в кинотеатре Синема Парк Мосфильм состоялась светская премьера фильма «Стоп, ночь», основанного на песнях легендарной группы A’Studio.
В числе первых картину посмотрели популярные представители музыкальной индустрии – Стас Пьеха, Денис Клявер, Аркадий Укупник, Игорь Саруханов, TASSO, Севак Ханагян, Ирина Дюкова, Илья Зудин, Арман Давлетяров, Сергей Балдин, Игорь Краев, Мавик (Галибри & Мавик), Mitoo, ROM, Сергей Кумин, Лона Бри, Илья Гуров, Наталья Страшнова, а также дизайнер Игорь Гуляев и многие другие.
Фильм гостям премьеры представил коллектив группы A’Studio – Байгали Серкебаев, основатель группы, автор идеи и продюсер фильма «Стоп, ночь», Кети Топурия, вокалистка группы, Владимир Миклошич, бас-гитарист и автор песен группы, а также Александрина Каменева, выпускающий продюсер фильма, генеральный директор компании СОЛЛАКС и выпускающий продюсер САХА ФИЛЬМ.