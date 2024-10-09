Рустэм Султанов выпустил свои архивные альбомы «Бессонница» (1985) и «Невмоготу» (1986)

Рустэм Султанов осуществил в цифровом формате переиздание своих архивных альбомов «Бессонница» (1985) и «Невмоготу» (1986).

Альбомы демонстрируют истоки творческого метода музыканта и позволяют проследить его эволюцию как автора и исполнителя песен. Как известно, привычной для певца моделью построения песен служит запоминающаяся мелодия, сопровождаемая аккомпанементом акустической гитары. Внимательный слушатель сразу догадывается, что эти песни и создавались изначально как пьесы для голоса и гитары, а изысканные инструментальные аранжировки и партии бэк-вокала нужны для того, чтобы усилить эмоциональное воздействие изначально простых номеров на аудиторию.

Однако, как следует из альбомов «Бессонница» и «Невмоготу» начинал Рустэм Султанов почти четыре десятка лет назад как автор-исполнитель или, как тогда принято было говорить, бард. К формату бард-рока он обратился неслучайно, потому что, с одной стороны, это позволяло преодолеть цензурные препоны, связанные с запретом на «громкий» рок, а с другой – сохранить в песнях именно то настроение, которое закладывалось в них изначально.

Материал альбомов «Бессонница» и «Невмоготу» подвергся цифровому ремастерингу по 24-битному процессу. Именно этот подход помогает ценителям творчества певца оценить абсолютно все «новые старые» песни так, как будто они исполнены и записаны здесь и сейчас. Волшебники звука помогли донести до наших современников те эмоциональные состояния, в которых пребывал автор-исполнитель во время давней записи.

Благодаря филигранному ремастерингу можно прочувствовать, что уже в этих двух альбомах Рустэм Султанов уходил от слабых сторон коллег-конкурентов 60-х и 70-х. Если поборники бард-рока нередко забывали об исполнительской технике, выразительной игре на гитаре и эмоциональной вокальной подаче, делая упор на текст, то певец был прекрасно осведомлен в лучших достижениях зарубежных музыкантов, что отлично чувствуется по этим записям.

Впрочем, поэзии Рустэм Султанов тоже уделил большое внимание, ведь тексты песен взяты либо у советских поэтов (Сергей Есенин, Муса Джалиль, Андрей Дементьев и др.), либо у европейских классиков конца XIX — начала XX века в канонических переводах (Джордж Байрон, Эмиль Верхарн, Роберт Грейвз и др.). Запись велась на девятиструнной гитаре. Три верхних сдвоенных струны давали очень насыщенное звучание в среднем диапазоне, также с их помощью удавалось хорошо подчеркнуть звук басовых струн. На записи Рустэм Султанов располагал только советскими студийными микрофонами и простейшим гитарным флэнжером. Запись велась в четырёхэтажном доме, в подъезд на первый этаж ставилась колонка, а на верхнем этаже снимался звук. В итоге в некоторых песнях слышно щебетание настоящих ласточек.

Результат этих трудов не пропал зря уже в конце 80-х: номера «Вдохновение» и «Невмоготу» в 1988 г. вошли в сборный альбом всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия» «Золотой камертон 2». А в 1987–1988 гг. Рустэм Султанов под эгидой музыкальной рубрики газеты «Комсомольская правда» «Клуб 33 1/3», бывшей вдохновителем конкурса «Золотой камертон», объехал с концертными выступлениями фактически весь СССР. Особым успехом на концертах пользовались песни «Бессонница», «Быль», «Прощание», «Невмоготу» и «Ночной экспресс», но кроме них можно и нужно отметить и такие номера, как «О! Тирза», «Одинокий костёр», «Вдохновение», а также «Узник», «Дьявольский совет сочинителям», «Молитва» и «Часы». Спустя десятилетия все красоты этих произведений смогут по достоинству оценить и новые поколения меломанов!