Кино о героях нашего времени показали на ВДНХ

Документальные фильмы из программы I Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время героев» увидели гости Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Показ был организован 2 февраля арт-кластером «Таврида» (проект Росмолодёжи) при поддержке Министерства культуры РФ.

Трогательное и сильное кино о реальных судьбах людей в зоне специальной военной операции, снятые документалистами канала RT, объединены общей идеей: «Это время героев. Это наше время». Они посвящены военным на передовой, мирным жителям Донбасса, а также добровольцам — героям в тылу. Зрители посмотрели четыре документальных киноленты.

Фильм «Казаки» режиссеров Олега Некишева, Михаила Бурова и автора Ольги Кирий показал несколько дней из жизни штурмового казачьего батальона «Крым», в котором собраны самые отважные и выносливые бойцы. В фильме «Хочу тишины: выжить и не сломаться» режиссер Артем Сомов и автор Руслан Гусаров рассказали о жителях Луганской и Донецкой Народных Республик, которые с 2014 года живут под постоянными обстрелами и как могут справляются с последствиями тяжелых психологических травм. Фильм Руслана Гусарова и Екатерины Китайцевой «Сила» познакомил гостей c добровольцами из разных городов России, которые шьют теплую одежду, делают печки и эвакуационные носилки, высылают продукты на фронт. А кинолента от Артема Сомова и Ольги Кирий «Я живой» рассказала о жителях Мариуполя, которым пришлось выживать в подвалах под украинскими обстрелами, и их спасении бойцами гуманитарного батальона «Ангел».

По окончании кинопоказов автор, продюсер документального канала RT Ольга Кирий и автор RT Documentary Вячеслав Гузь поделились со зрителями особенностями съемок в зоне СВО: как обеспечить безопасность команды, почему важна мобильность, когда можно рисковать, а когда нет.

«Мы рискуем всегда, даже приезжая в Донецк. Но мы должны помнить, что приехали за фильмом. Если погибнем, то фильма не будет и нас не будет. Есть общие правила поведения в горячей точке, но каждый знает, что, выезжая, он отдается на волю случая — шансы пятьдесят на пятьдесят», — отметил Вячеслав Гузь.

Ольга Кирий рассказала об этических моментах в работе с героями в военном документальном кино — о том, как не навредить: «Мы сразу спрашиваем у военных и гражданских: нет ли на той стороне родственников. Или прячем лица и блюрим все, что узнаваемо вокруг. Записываем согласие героев на видеосъемку. Еще мы не снимаем боль и трагедию, чтобы не спровоцировать агрессию со стороны человека».

Кинопоказы прошли в павильоне «Наша культура» (павильон D Министерства культуры РФ, выставка «Россия», ВДНХ).

Впервые фестиваль «RТ.Док: Время героев» прошел в феврале 2023 года в Москве в годовщину начала СВО на Украине. После премьеры фестиваль поехал в города России: Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Кроме того, фестиваль побывал в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале. «RT.Док: Время героев» впервые был организован в Турции. Всего фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей.