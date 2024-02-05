Светская премьера анимационного фильма «Звериный рейс» в Москве

3 февраля в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошла премьера нового анимационного фильма для всей семьи «Звериный рейс». Картину зрителям представил актер и телеведущий Леонид Якубович, подаривший свой голос герою Ною. Напомним, что в широкий прокат мультфильм о приключениях отважных и немного авантюрных братьев мышей выходит на следующей неделе, 8 февраля. Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино».

Среди первых зрителей мультфильм посмотрели Александр Бердников с семьей, Алла Довлатова, Алексей Гаврилов, Никита Тарасов с супругой и дочерью, братья Сергей и Александр Филины, Люси Пылаева, Эльдар Калимуллин с семьей, Катерина Кейру, Дарья Серебрякова, Лука Лагашкин, Надежда Гусева, Ольга Ушакова, Юлия Беретта, Александр Энберт с супругой, Анна Пескова, Ольга Якубович и другие.

В центре сюжета, два веселых мышонка-музыканта Винни и Том, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие полное приключений вместе и … не утонуть. Правда, пробраться на ковчег это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?

Мультфильм «Звериный рейс» – невероятно добрая, смешная и музыкальная история для всей семьи, которая не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. В основу сюжета легла одна из старейших легенд всех времен. При этом в анимации множество очаровательных персонажей, которые то и дело, постоянно что-то придумывают, попадают в невероятно комические ситуации и исполняют множество музыкальных номеров, вдохновленных бразильским поэтом Винисиусом ди Морайсом.