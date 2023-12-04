Кинофестиваль документальных фильмов Знание.Кино завершен: победители получили гранты на 2,7 миллионов рублей, а зрителей их картин ждут неподдельные чувства и новые знания.

Фильмы о преданном служении стране, людям и вере в них, о многогранной истории и каждый раз новой культуре, о гениальных русских творцах и особой красоте российской природы — 6 кинолент о том, что важно видеть и знать современникам, стали лауреатами кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино. Масштабное просветительское событие прошло в столице с 28 ноября по 2 декабря в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Кинофестиваль организован Российским обществом «Знание», соорганизатор — режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнер проекта — Институт развития интернета.

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино, который был посвящен деятельности советского кинорежиссера и сценариста Дзиги Вертова, состоялась в павильоне № 19 «АТОМ» на ВДНХ.

Участников церемонии поприветствовала заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Ирина Карих.

«В первую очередь хочется выразить слова благодарности нашим уважаемым членам жюри и экспертам, потому что у них была самая неблагодарная работа – выбрать лучших из проектов, представленных на кинофестиваль. Отмечу, что география фестиваля – 59 регионов. Авторы поступивших работ – это и самые юные ребята, которые любят кино, умеют его создавать и представили свои работы в нашу партнерскую номинацию «Первые», и мастодонты. Хотелось бы также отметить наших партнеров – Институт развития интернета: коллеги провели прекрасную деловую программу, помогли нам с тем, чтобы на фестиваль попали лучшие документальные фильмы», – подчеркнула Ирина Карих.

Представитель просветительской организации также рассказала о награде кинофестиваля, которая будет вручена на сцене победителям – зеркальный куб. По словам Ирины Карих, зеркало отражает действительность, как и документальное кино, которое является самым достоверным источником знаний.

Зрителей, конкурсантов и членов жюри поздравил куратор кинофестиваля, режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

«Поздравляю всех причастных к фестивалю с тем, что он состоялся. Огромная благодарность организаторам и, конечно, замечательному жюри, в котором собраны выдающиеся профессионалы, ведь это гарантия качества. Это гарантия того, что призы уходят в правильные руки. Хочу сказать, что программа получилась действительно очень сильная, и важно, чтобы фестиваль развивался, чтобы фильмы увидело как можно больше зрителей. Потому что это огромный континент – российское документальное кино, который для многих еще не открыт. Континент богатый, разнообразный, сложный, и много талантливых людей проживают на этом континенте», – поделился Константин Богомолов.

К гостям церемонии обратился генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский.

«Когда три года назад начиналась работа Института развития интернета с государственной субсидией на производство контента, интенсивно поддерживать документальное кино было не принято. Но постепенно онлайн-платформы обратили внимание на то, что востребованы не только развлекательные, но и документальные сериалы. Неигровое кино смотрят, у него есть своя аудитория. Всего за 2,5-3 года ситуация изменилась: крупнейшие онлайн-кинотеатры запустили документальные линейки, часть из этих проектов вышли при поддержке ИРИ. Всего мы поддержали более 200 документальных проектов за три года. Уверен, что этот тренд будет развиваться дальше, и благодарю Общество «Знание» за то, что мы совместно можем его поддерживать и делать такую историю, как Знание.Кино», – подчеркнул Алексей Гореславский.

На церемонии выступила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная и подчеркнула, что фильмы, признанные лучшими, будут показаны по всей стране.

«Радует, что огромное количество заявок было подано из разных уголков страны, в том числе из новых регионов. Надеемся, что это станет традицией, и в следующий раз уже все 89 регионов будут участвовать в киносмотре. Победители фестиваля Знание.Кино получат возможность показать свои фильмы в модернизированных, в том числе по нацпроекту «Культура», кинотеатрах. Уверена, что эти талантливые картины обязательно найдут своего зрителя», – отметила Надежда Преподобная.

За победу в кинофестивале сразились 18 документальных фильмов в 5 основных и в 1 специальной номинациях: «Видовой фильм», «Беседа», «Первые», «Кинохроника», «Исследование» и «Выбор Первых» соответственно.

В номинации «Видовой фильм» , посвященной работам о природных богатствах и климатических особенностях нашей страны, об этнографии народов России, были представлены 3 киноленты. Победу одержал фильм «Ковчег» Станислава Ставинова (Краснодарский край).

, посвященной работам о природных богатствах и климатических особенностях нашей страны, об этнографии народов России, были представлены 3 киноленты. Победу одержал фильм «Ковчег» Станислава Ставинова (Краснодарский край). В номинации «Беседа» , объединившей кино, построенное в форме диалога или полилога, за победу боролись 5 картин, лучшей была признана «Беслан. Три дня навсегда» Натальи Штонда (Москва).

, объединившей кино, построенное в форме диалога или полилога, за победу боролись 5 картин, лучшей была признана «Беслан. Три дня навсегда» Натальи Штонда (Москва). В номинации «Первые» , рассчитанной на неигровое кино, снятое молодыми авторами от 14 до 17 лет, сразились 3 проекта. Выбор почетного жюри пал на фильм «Дорога жизни. Взгляд из глубины» Марии Мардарь (Ленинградская область).

, рассчитанной на неигровое кино, снятое молодыми авторами от 14 до 17 лет, сразились 3 проекта. Выбор почетного жюри пал на фильм «Дорога жизни. Взгляд из глубины» Марии Мардарь (Ленинградская область). В номинации «Кинохроника» , включавшей в себя работы, где запечатлены текущие события, актуальные на данный момент, победил фильм «Военкоры» Артема Сомова (Москва).

, включавшей в себя работы, где запечатлены текущие события, актуальные на данный момент, победил фильм «Военкоры» Артема Сомова (Москва). В номинации «Исследования» состязались кинокартины, посвященные научно-исследовательским процессам, мониторингу природных явлений, анализу различных событий. Сильнейшей работой из 4 представленных в номинации стал фильм «Мельников» Марины Марии Мельник (Москва).

Эти работы выбрало почетное жюри под председательством режиссера документального кино, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Андрея Осипова, в состав жюри также вошли режиссер, продюсер по нон-скрипте контенту МТС Медиа/KION Ангелина Ашман, дистрибьютор кино, продюсер, заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов и российский продюсер и медиаменеджер, руководитель направления детско-юношеского кино, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра «Окко» Светлана Сонина.

Все 18 работ, составившие шорт-лист кинофестиваля, также оценивало специальное жюри – участники «Движения Первых». По результатам всероссийского детского голосования лучшим фильмом в специальной номинации «Выбор Первых» признан «Музыка Сибири» Владимира Ботурова (Красноярский край).

Лауреаты кинофестиваля в основных номинациях получили грант в размере 500 тысяч рублей на закупку профессионального оборудования для съемок, профильное обучение и стажировки. Победитель в специальной номинации «Выбор Первых» получил грант в размере 200 тысяч рублей. Фильмы-победители также будут представлены публике на площадках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.