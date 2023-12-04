«Кибердеревня» – Космо-Россия, ферма и роботы в новом фантастическом сериале

В центре сюжета сериала – фермер Николай, который счастливо живёт с семьёй в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведёт роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

Роль фермера Николая исполнил артист театра, кино и дубляжа Сергей Чихачёв, его роботизированного напарника — сразу три актёра: Сергей Авдеев, Игорь Богомяков и Дмитрий Кондратюк, а озвучил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки», «Нина»). Также в актёрский состав «Кибердеревни» вошли Григорий Скряпкин, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие.

Оригинальный сериал Кинопоиска «Кибердеревня» открывает зрителям уникальный мир будущего, в котором человечество обустроило для жизни десятки разных планет от Цереры и Плутона до Марса и Земли. В 2100-м году в каждом доме есть по роботу от компании «Ижевск Дайнемикс», а люди спокойно путешествуют по космосу.

Режиссёр, сценарист и продюсер проекта – «отец» «Кибердеревни» и YouTube-канала birchpunk Сергей Васильев. Над сценарием сериала «Кибердеревни» работали авторы комедий «Свободные отношения» и «Отпуск» Никита Лундин, Дмитрий Невзоров и Антон Бабаев, а также создатели YouTube-канала birchpunk Сергей Васильев, Никита Ворожищев и Григорий Скряпкин. Производством занимались компания «Место силы» и Плюс Студия, продюсеры – Валерий Федорович и Евгений Никишов («Эпидемия», «Игра на выживание»), Ольга Филипук и Михаил Китаев («Беспринципные», «Король и Шут»).