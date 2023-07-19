«Киностудия КИТ» объявляет о старте съёмок иронического детектива «Грабитель»

В Ярославле стартовали съёмки сериала «Грабитель», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») совместно с ЧУК «Кинокомпания «ЯрСинема» по заказу АО «Телекомпания НТВ». Иронический детектив режиссера Дмитрия Коробкина о московском опере, который вынужден играть роль ревизора, чтобы распутать преступление, в котором его обвиняют. Главную роль в картине исполнит популярный российский актёр театра и кино, звезда сериала «Невский» Антон Васильев («Невский», «Хрустальный»).

Сотрудник управления по борьбе с экономической преступностью Глебов приезжает из Москвы с проверкой в провинциальный город, из которого он не так давно уехал на повышение после развода и полного разочарования в семейной жизни. Он становится невольным свидетелем ограбления банка, в который пришел с проверкой. Украдена «черная бухгалтерия» местного «зернового короля» и криминального авторитета Зёмы, а участников ограбления находят убитыми. Главный подозреваемый – Глебов, который пустился в бега, понимая, что найти «черную бухгалтерию», означает найти истинного преступника.

В ходе расследования Глебов, представляясь фининспектором, находит ни один «скелет в шкафу» у владельцев сельхозпредприятий. С ним пытаются договориться, запугать, подставить, от него пытаются избавиться… Глебову приходится не только уходить от погони бандитов Земы и из западни коллег, которые идут по пятам, но и решать свои семейные проблемы, а также личные проблемы своих подозреваемых.

Антон Васильев, исполнитель главной роли:

«Это интересно – сыграть одного человека, но достать из него совершенно полярные эмоции, реакции, модели поведения. Герой один. Это трудяга – мягкий, неконфликтный, верящий в людей, убежденный что света и добра в мире больше, чем тьмы. Но обстоятельства складываются так, что ему приходится примерить на себя «шкуру» циника, ловеласа, прагматика и взяточника. Жанр – это лишь вопрос небольших настроек, моя задача не меняется – я должен создать человека, которому зритель верит и сопереживает. Мне нравится, что мой герой действует не грубой силой, напором и агрессией, а мягкостью, участием и верой в людей».

В сериале «Грабитель» важную роль играет юмор, заложенный уже в самой основе сюжета. Съемочная группа детально продумала операторские приемы, художественные решения интерьеров и образы персонажей и, конечно, музыку, чтобы построить на экране лёгкое динамичное повествование.

Режиссер Дмитрий Коробкин определяет жанр сериала как иронический детектив: «В «Грабителе» много ярких образов, переодеваний и смешных диалогов. В каждой серии зрителей ждет захватывающий экшн: перестрелки, погони, драки. Кроме детективной канвы, которая двигает сюжет, в фильме есть лирические линии и любовные треугольники. Конфликты построены на столкновении человеческих качеств и чувств, они узнаваемы и позволяют зрителю не только сравнить себя с персонажами и посмотреть на свои проблемы со стороны, а может быть, просто выдохнуть и улыбнуться».

Премьера сериала «Грабитель» состоится на телеканале НТВ.

Фото – PR «Киностудия КИТ»

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