«Киностудия Соль» объявила о начале съемок исторического фильма «Степные боги». Съемки пройдут в Забайкальском крае, Москве, Волгоградской и Саратовской областях.
По сюжету, действие разворачивается в 1945 году, в казачье станице в послевоенном Забайкалье. Чтобы вылечить единственного друга от загадочной болезни, маленький Петька идет за помощью к пленному японскому врачу Хиротаро. Им предстоит найти общий язык и довериться друг другу, чтобы вместе обратиться к степным богам и спасти Петькиного друга.
Фильм «Степные боги» – экранизация одноименного романа Андрея Геласимова.
В главных ролях – Светлана Иванова, Павел Чинарев, Владимир Стеклов, Наталья Павленкова, Алина Ходжеванова, Ольга Лапшина, Сергей Грузинов, Никита Кологривый, Остап Риммен, Джунсуке Киносита, Якова Шамшин, Дарья Екамасова и другие.
Остап Риммен
Остап Риммен и Сергей Стайкин
Алина Ходжеванова и Наталья Павленкова
Владимир Стеклов
Джунсуке Киносита
Фото – «Киностудия Соль»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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