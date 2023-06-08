«Киностудия Соль» объявила о начале съемок исторического фильма «Степные боги»

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«Киностудия Соль» объявила о начале съемок исторического фильма «Степные боги». Съемки пройдут в Забайкальском крае, Москве, Волгоградской и Саратовской областях.

По сюжету, действие разворачивается в 1945 году, в казачье станице в послевоенном Забайкалье. Чтобы вылечить единственного друга от загадочной болезни, маленький Петька идет за помощью к пленному японскому врачу Хиротаро. Им предстоит найти общий язык и довериться друг другу, чтобы вместе обратиться к степным богам и спасти Петькиного друга.

Фильм «Степные боги» – экранизация одноименного романа Андрея Геласимова.

В главных ролях – Светлана Иванова, Павел Чинарев, Владимир Стеклов, Наталья Павленкова, Алина Ходжеванова, Ольга Лапшина, Сергей Грузинов, Никита Кологривый, Остап Риммен, Джунсуке Киносита, Якова Шамшин, Дарья Екамасова и другие.

Остап Риммен

Остап Риммен

Остап Риммен и Сергей Стайкин

Остап Риммен и Сергей Стайкин

Алина Ходжеванова и Наталья Павленкова

Алина Ходжеванова и Наталья Павленкова

Владимир Стеклов

Владимир Стеклов

Киносита Джунсуке

Джунсуке Киносита

Фото – «Киностудия Соль»

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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