Выставка «Выбор Добычиной» открывается в Музее русского импрессионизма

8 июня 2023 года в Музее русского импрессионизма откроется выставка «Выбор Добычиной», посвященная одной из первых российских галеристок. В созданном ей Художественном бюро в Санкт-Петербурге в 1910-е годы состоялась персональная экспозиция Наталии Гончаровой и «Последняя футуристическая выставка картин “0,10”», на которой впервые был показан «Черный квадрат» Казимира Малевича. Экспозиция представит Надежду Добычину в двух главных профессиональных ролях: коллекционера и устроительницы выставок.

«Художественное бюро Н. Е. Добычиной» на протяжении почти десяти лет было главной независимой площадкой в Санкт-Петербурге, где художники-новаторы могли выставлять свои работы, а коллекционеры — приобретать произведения современных мастеров. Выступая одновременно и как галерист, и как куратор, Надежда Евсеевна дала возможность Марку Шагалу, Юрию Анненкову и другим еще не признанным на тот момент авторам впервые широко представить свое творчество столичной публике.

Экспозиция «Выбор Добычиной» познакомит с основными проектами Художественного бюро с 1912 по 1919 год: от «Постоянной выставки современного искусства» с работами мирискусников и авангардистов до персональной экспозиции Николая Кульбина — художника и теоретика авангарда, близкого друга Добычиной. Участниками выставок бюро в разное время были Натан Альтман, Борис Кустодиев, Роберт Фальк, Анна Остроумова-Лебедева, Ольга Розанова, Ян Ционглинский и другие.

Посетители также увидят работы из личной коллекции Надежды Добычиной: живопись и графику ведущих мастеров начала XX века, среди которых Александр Бенуа, Константин Сомов, Кузьма Петров-Водкин, а также произведения менее известных авторов: Валентины Ходасевич, Виктора Замирайло, Юрия Черкесова и других.

Продолжение экспозиции на третьем этаже музея будет посвящено проектам Художественного бюро, которые по разным причинам не были осуществлены. Первая мировая война, а впоследствии две революции вносили коррективы в выставочные планы. Архивные документы, газетные вырезки, личная переписка художников дали возможность восстановить тематику и состав участников нереализованных выставок: показов персидского и японского искусства, выставки мастеров русской провинции, персональных экспозиций Льва Бакста, Сергея Судейкина, Василия Шухаева и Николая Рериха. Этот раздел выставки позволит представить, что могли увидеть гости таких «неслучившихся» проектов.

Выставка станет первым масштабным исследованием, посвященным фигуре Надежды Добычиной и ее влиянию на русскую культуру начала XX века. Составить представление о деятельности галеристки помогут произведения из более чем 40 собраний: частных коллекций, российских и зарубежных музеев. В их числе Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Приморская государственная картинная галерея, Национальная картинная галерея Армении, Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева и другие.

Ряд произведений будут сопровождать тактильные станции с объемными макетами картин и дополнительными элементами, дающими представление о фактуре живописи. Прочувствовать настроение работ помогут ароматы, созданные парфюмерами бренда NŌSE Perfumes по мотивам четырех картин Наталии Гончаровой, Ильи Машкова, Роберта Фалька и Ольги Розановой. Выставка будет сопровождаться обширной просветительской программой для детей и взрослых.

В каталог выставки войдут статьи куратора Анны Скляревской и искусствоведов Натальи Мюррей и Наталии Семёновой, посвященные Надежде Добычиной и ее личной коллекции искусства, деятельности Художественного бюро и устройству художественного рынка в России 1900–1910-х годов.

Надежда Удальцова. Молоток и кружка. 1915. Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Махачкала

Лев Бакст. Портрет Д.В. Философова. 1987. Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Махачкала

Марк Шагал. Аптека в Витебске, 1914. Частное собрание, Москва

Илья Машков. Натюрморт. 1915 (_). Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко

Абрам Маневич. Париж. В парке Монсури. 1910-е. Государственный Русский музей

Ольга Розанова. Пивная, 1914 (_). Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Борис Кустодиев. Финский букет, 1917. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

Ян Циоглинский. Портрет И. Гофмана, 1912. Российский национальный музей музыки, Москва

Степан Писахов. Парусники у рыбной пристани. 1912. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

Роберт Фальк. Старая Руза. 1913. Государственный Русский музей

Натан Альтман. Пейзаж. 1910. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

К.С. Петров-Водкин. Натюрморт. 1920. Государственный музей искусств Республики Казахстан им. Абылхана Кастеева, Алматы

Александр Бенуа. Эскиз декорации к драме А. С. Пушкина Пир во время чумы. 1914. Государственный Русский музей

Константин Сомов. Портрет Н.Е. Добычиной, 1921. Собрание KGallery, Санкт-Петербург

Роберт Фальк. Пейзаж со свиньями, 1912. Смоленский государственный музей-заповедник

Валентина Ходасевич. Портрет К.И. Евсеева, 1916. Государственный Русский музей

Юрий Черкесов. Охота на слонов, 1920. Частное собрание

Наталия Гончарова. Бабы с граблями. 1909. Серпуховский историко-художественный музей

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.