Одобрен проект строительства Дома культуры в селе Владимир Иркутской области

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство Дома культуры со спортивным залом в селе Владимир Заларинского района. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Село Владимир Заларинского района Иркутской области основано в конце 1890 года первооткрывателем богатых угольных залежей в этих местах. Более чем полвека Владимир был шахтерским поселком, где добывали уголь для всей страны.

Сегодня на территории Владимирского муниципального округа расположены 7 градообразующих предприятий, включая учреждения социальной сферы. Среди них – Заларинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. Новый Дом культуры пополнит этот список и станет дополнительным центром притяжения местных жителей.

В соответствии с проектной документацией, одобренной региональной экспертизой, Дом культуры будет построен в селе Владимир по адресу: улица 40 лет Победы, 19А. Помимо основных помещений, проект предусматривает актовый зал на 80 мест и спортивный зал с возможностью занятий игровыми видами спорта, в том числе волейболом и баскетболом. Территорию вокруг здания благоустроят, выполнив озеленение, покрытие площадок, устройство проездов и пешеходных дорожек.

Застройщик – Казённое учреждение Администрация Владимирского муниципального образования. Проектная организация – ООО «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн».

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