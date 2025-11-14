Книжные триллеры назвали лучшим лекарством от цифровой усталости

Книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» решили провести исследование, чтобы выяснить, насколько цифровой детокс популярен среди пользователей и какая литература больше всего подходит для чтения в такие дни. Трое из четырёх россиян (76%) отметили, что устали от информационного потока, и больше половины (53%) уже практиковали отказ от соцсетей и интернета на сутки. Самым распространённым занятием в дни цифрового детокса пользователи назвали чтение, а наиболее популярным жанром — захватывающий триллер, от которого невозможно оторваться.

Книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели исследование и выяснили, насколько цифровой детокс популярен среди пользователей. Большинство опрошенных (76%) отметили, что устали от информационного потока и периодически испытывают желание провести день без потребления интернет-контента. При этом более половины респондентов (53%) уже практиковали цифровой детокс.

Более трети пользователей (35%) ответили, что, оставшись на день без связи, они бы провели его в одиночестве, и 23% опрошенных в первую очередь обратились бы к чтению или прослушиванию книг. Вторым по популярности занятием в дни цифрового детокса стало любимое хобби (15%), третьим — общение с семьёй, близкими и друзьями (13%).

Результаты исследования продемонстрировали усталость пользователей от быстрого контента. Более половины опрошенных (53%) считают, что для чтения в дни цифрового детокса больше всего подходит объёмная литература, требующая концентрации. Самым популярным жанром стал захватывающий триллер, от которого не оторваться (28%), на втором месте — длинный и сложный роман, требующий погружения (26%). Ещё 24% опрошенных предпочитают лёгкие романтические истории для настроения.

«Вопреки распространённому мнению о невозможности сосредоточиться после потребления интернет-контента, читатели справляются достаточно хорошо. Литература, которую они выбирают, одновременно и держит в напряжении, и помогает вернуть концентрацию. Кроме того, чтение не истощает эмоционально, в отличие от череды коротких видео, а, напротив, способствует восстановлению и лучшему отдыху, именно поэтому читатели выбирают этот вид цифрового детокса. При этом он не равен полному отказу от гаджетов: чтение и прослушивание цифровых книг в офлайн-формате даёт не меньшую информационную разгрузку и способствует более глубокому погружению в сюжет», — комментирует нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.

В целом пользователи положительно относятся к феномену цифрового детокса. 33% его практиковавших отметили, что ощущали лёгкость и спокойствие оттого, что никто не беспокоит. Ещё 26% — ясность мыслей, поскольку ничто не забивает голову. Почти 80% респондентов считают необходимостью регулярно проводить дни без соцсетей и интернета. Наиболее оптимальной периодичностью для практики цифрового детокса пользователи назвали один день в неделю — так ответили 32% опрошенных.