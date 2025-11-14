(Не)противление злу насилием: в прокат выходит картина «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца»

Оплата публикаций

Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
Кадр из фильма «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца». Фото предоставлено PR-сопровождением

Биографическая и историческая драма «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца» – новая премьера прокатной кинокомпании TenLetters. Картину о судьбе одного из самых известных борцов с нацистским режимом в Германии покажут российским зрителям в конце ноября.

Дитрих Бонхёффер – молодой теолог и пастор в берлинской Ционскирхе. Его с радостью принимают именитые учёные, а незаурядная любовь к истине и деятельное участие в религиозной жизни города обещают светлый путь служителя протестантской церкви. Всё перечёркивает 1933 год: к власти приходит Адольф Гитлер, и христианский крест заменяет свастика. Бохёффер быстро осознаёт чудовищность планов нацистского руководства. Он противостоит попыткам нового правительства создать послушную ему церковь, а в 1938 году становится участником антинацистского заговора. Впереди – полная смертельных рисков работа и поиск ответа на главный вопрос: может ли один голос стать самым громким актом сопротивления?

Во главе проекта – Тодд Комарники, известный прежде всего многочисленными сценарными и продюсерскими работами. Его авторством отмечены сценарии картин «Чудо на Гудзоне» (реж. Клинт Иствуд, в главной роли – Том Хэнкс) и «Игры разумов» (реж. Фарад Сафиниа, в главной роли – Мэл Гибсон). Он также выпускал пилотные эпизоды шоу для ABC, NBC, FOX и Netflix.

«Мы хотим рассказать историю Дитриха Бонхёффера, променявшего спокойную и обеспеченную жизнь на борьбу с Гитлером и защиту слабого. Его книги становятся бестселлерами на протяжение десятилетий, его статуя размещена на фасаде Вестминстерского аббатства. Это был человек, который решил, что жизнь стоит того, чтобы пожертвовать ею во имя свободы другого», — говорит режиссёр Тодд Комарники.

Исполнители главных ролей – звёзды первой величины. Глубокий внутренний конфликт Дитриха Бонхёффера оживает перед зрителями благодаря Йонасу Дасслеру – актёру Театра имени Максима Горького в Берлине, ранее сыгравшему в картинах «Работа без авторства» и «Город страха». В роли знаменитого протестантского богослова Мартина Нимёллера, изменившего свои первоначальные убеждения и открыто выступавшего с критикой фюрера, – Аугуст Диль. Актёр получил мировую известность после фильмов «Бесславные ублюдки» (реж. Квентин Тарантино) и «Тайная жизнь» (реж. Терренс Малик). Российскому зрителю он также знаком по образу Воланда в картине «Мастер и Маргарита» 2023 года. В актёрский состав вошёл звезда фильма «Долгая прогулка» Дэвид Джонссон.

Оператор проекта – Джон Мэтисон, двукратный номинант на премию «Оскар» за киноленты «Гладиатор» (реж. Ридли Скотт) и «Призрак оперы» (реж. Джоэл Шумахер). В числе его работ – «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (реж. Сэм Рэйми) и «Меч короля Артура» (реж. Гай Ричи).

Картина стала кассовым хитом в США, собрав свыше 12 миллионов долларов и продемонстрировав один из лучших кассовых результатов в драматическом сегменте.

