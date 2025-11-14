Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставку «Архитекторы братья Веснины. Начало» представили в ГМА им. А.В. Щусева

Выставку «Архитекторы братья Веснины. Начало» представили в ГМА им. А.В. Щусева

T1
By T1
40
Леонид, Виктор и Александр Веснины во время учебы в Московской практической академии коммерческих наук Фотография Г. В. Трунова Середина 1890-х
Леонид, Виктор и Александр Веснины во время учебы в Московской практической академии коммерческих наук. Фотография Г. В. Трунова. Середина 1890-х

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляет выставочный проект «Архитекторы братья Веснины. Начало», реализованный в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия основания г. Юрьевца Ивановской области под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой. Проект посвящен уникальному в мировой истории творческому содружеству братьев архитекторов – авторов многих знаковых сооружений 1920–1930-х годов как в Москве, так и далеко за ее пределами. Отправной точкой движения к вершинам архитектуры стал для братьев город Юрьевец Костромской губернии (ныне – Ивановской области).

Леонид, Виктор и Александр Веснины работали как сольно, так и совместно, проектируя частные особняки, крупные общественные здания, храмы, мемориальные сооружения, промышленные предприятия и поселки при них. Их профессиональное становление началось в конце 1900-х годов, когда студентами они начали работать помощниками у известных архитекторов, участвовали в крупных архитектурных конкурсах, выполняли первые частные заказы. В годы Первой мировой войны и революции творческие пути братьев на некоторое время разошлись. Леонид был призван в армию, Виктор сосредоточился на проектировании крупных химических заводов, Александр занимался художественным оформлением для театра и полиграфии. В начале 1920-х годов, соединив свои навыки и опыт, они стали основоположниками нового направления советской архитектуры, которое сегодня ассоциируется с понятием «конструктивизм». Это во многом и определило их статус лидеров советской архитектуры на несколько десятилетий.

Хотя в историю отечественной архитектуры Леонид, Виктор и Александр вошли как единый творческий союз – «братья Веснины», их профессиональные судьбы и жизнь сложились по-разному. Леонид ушел из жизни рано, но уже признанным мастером. Свидетельством тому стало переименование Денежного переулка в Москве в улицу Веснина в те годы, когда улицы и города Советского Союза получали имена в честь вождей революции. Виктор был одним из лидеров Общества современных архитекторов (выставка о котором откроется в Музее архитектуры в декабре 2025 года), позднее вторым лицом в Союзе советских архитекторов СССР и президентом Академии архитектуры СССР. Александр разрабатывал теорию новой современной архитектуры, много работал как театральный художник, оформитель выставок и книг.

Л. А. Веснин Ученическая работа в Академии Художеств. Проект загородного дома-особняка. Фасад, перспектива, разрез 1906. Бумага, акварель, карандаш
Л. А. Веснин. Ученическая работа в Академии Художеств. Проект загородного дома-особняка. Фасад, перспектива, разрез. 1906. Бумага, акварель, карандаш

Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры: «Жизненный путь каждого великого творца имеет своё начало, свой исток, и этот исток – семья и малая родина, то есть та среда, в которой прошли детство и юность, сформировалась личность. Творческий союз архитекторов братьев Весниных – уникальный пример в мировой истории. Каждый из них обладал ярким своеобразным талантом, каждому была уготована своя судьба и отпущен свой срок, но с детских лет и до последних дней, они были рядом друг с другом и в профессиональных поисках, и в житейских радостях и испытаниях. Братья Веснины выросли в красивом древнем городе Юрьевце на берегу Волги, воспитывались в крепкой купеческой православной семье. В годы исторических потрясений – революций и войн – они сохранили преданность профессии и стране, несгибаемый внутренний стержень, который позволил им не просто творить и работать, но завоевать авторитет и лидерские позиции в архитектурном сообществе. Их успех был в большой степени обусловлен деятельной взаимной заботой и умением совместно, без ревности и конкуренции, решать творческие задачи. Знакомясь с биографиями выдающихся людей, мы зачастую склонны сосредотачивать свое внимание на наивысших достижениях, иногда бросаем беглый взгляд на период ученичества, но для того, чтобы постичь подлинную природу творческого прорыва и источник духовной силы, важно осмыслить главное – начало пути».

В центре внимания выставочного проекта – начало пути Весниных. Материалы личного архива Леонида, Виктора и Александра Весниных из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева дают уникальную возможность увидеть не только именитых архитекторов – авторов знаковых проектов своего времени, творцов советского архитектурного авангарда 1920-х годов, но и молодых специалистов, заявивших о себе в конце 1900-х годов. Впервые экспонирующиеся на выставке семейные реликвии, фотографии, личные письма и рабочие документы призваны обогатить знакомый хрестоматийный образ братьев и положить начало новому этапу изучения их наследия – всех вместе и каждого в отдельности.

Юлия Старостенко, куратор выставки: «Как правило, в исследованиях советского периода мастера архитектуры рисуются как гиганты мысли, творцы, создающие безусловно прекрасное и великое. За этими образами часто теряются те ищущие, думающие, сомневающиеся и ошибающиеся люди, которыми на самом деле были все выдающиеся архитекторы. И братья Веснины в этом ряду не исключение. Более того, декларируемая рядом исследователей монолитность этого творческого союза лишь усиливает ощущение их оторванности от обычного мира. Именно поэтому в рамках настоящей выставки очень хотелось представить «других» Весниных, показать их индивидуальность, вдохнуть жизнь в хрестоматийные портреты. И решить эту задачу во многом помогли голоса самих героев, дошедшие до нас благодаря их письмам, воспоминаниям и автобиографиям».

Семь разделов выставки последовательно рассказывают о братьях Весниных и их творческом пути. Первые три раздела посвящены городу Юрьевцу, в котором прошло детство братьев, семье Весниных и учебе будущих архитекторов в Академии художеств и Институте гражданских инженеров в Петербурге. Эти разделы выставки перекликаются между собой благодаря фотографиям Юрьевца из архива семьи Весниных, обмерным чертежам старейшей Благовещенской церкви города, выполненным Леонидом в студенческие годы, письмам и самодельным открыткам, которыми братья обменивались с родителями и в которых делились своими успехами и переживаниями.

Ключевой раздел выставки, освещающий становление братьев Весниных как мастеров своего дела, включает несколько блоков: их работы в качестве помощников уже состоявшихся архитекторов; конкурсные проекты (театра в Ярославле, фасада здания Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице в Москве, надгробного памятника Сергею Андреевичу Муромцеву на Донском кладбище в Москве и другие), позволившие заявить о себе в публичном поле; первые самостоятельные проекты, выполнявшиеся для частных заказчиков. Завершается раздел работами братьев, относящимися к сложному периоду Первой мировой войны, революционных потрясений и первых лет советской власти. В их числе: проекты крупных химических заводов с поселками при них, проектировавшиеся Виктором; один из первых вариантов плана электрификации страны ГОЭЛРО – Шатурская государственная районная электростанция с поселком авторства Леонида; а также живописные и театральные работы Александра, например, оформление спектакля «Человек, который был Четвергом», принесшие ему широкую известность.

Л. А. Веснин. Проект Шатурской государственной районной электрической станции. Перспектива. 1919. Калька, уголь. Проект осуществлен
Л. А. Веснин. Проект Шатурской государственной
районной электрической станции. Перспектива. 1919. Калька, уголь. Проект осуществлен

В финальных разделах выставки представлены знаковые проекты 1920-х годов, связанные с поисками советского архитектурного авангарда, грандиозные проекты 1930-х годов совершенно иной архитектуры, а также живописные работы Александра и документы, относящиеся к позднему периоду жизни мастеров.

Анатолий Оксенюк, куратор выставки: «Одним из ключевых смыслов этого проекта является показ непрерывности развития отечественной архитектуры. Творческий путь Весниных подчеркивает: и авангардные эксперименты, и величественная архитектура сталинского времени основывались на той образовательной, технической и научной базе, которая была заложена еще в Российской Империи».

На выставке «Архитекторы братья Веснины. Начало» представлено более 200 предметов. Это уникальная архитектурная графика – учебные работы и конкурсные проекты братьев Весниных, их знаковые проекты 1910-1930-х годов, исторические и семейные фотографии, документы, личные и деловые письма.

В экспозиции представлены предметы из собраний Музея архитектуры им. А.В. Щусева, Областного музея «Музеи города Юрьевца», Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина, Государственного ордена Почета музея А.М. Горького и Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).

Предыдущая статья
«Гостья»: премьера всех серий фантастического детектива
Следующая статья
Книжные триллеры назвали лучшим лекарством от цифровой усталости

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru