Выставку «Архитекторы братья Веснины. Начало» представили в ГМА им. А.В. Щусева

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляет выставочный проект «Архитекторы братья Веснины. Начало», реализованный в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия основания г. Юрьевца Ивановской области под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой. Проект посвящен уникальному в мировой истории творческому содружеству братьев архитекторов – авторов многих знаковых сооружений 1920–1930-х годов как в Москве, так и далеко за ее пределами. Отправной точкой движения к вершинам архитектуры стал для братьев город Юрьевец Костромской губернии (ныне – Ивановской области).

Леонид, Виктор и Александр Веснины работали как сольно, так и совместно, проектируя частные особняки, крупные общественные здания, храмы, мемориальные сооружения, промышленные предприятия и поселки при них. Их профессиональное становление началось в конце 1900-х годов, когда студентами они начали работать помощниками у известных архитекторов, участвовали в крупных архитектурных конкурсах, выполняли первые частные заказы. В годы Первой мировой войны и революции творческие пути братьев на некоторое время разошлись. Леонид был призван в армию, Виктор сосредоточился на проектировании крупных химических заводов, Александр занимался художественным оформлением для театра и полиграфии. В начале 1920-х годов, соединив свои навыки и опыт, они стали основоположниками нового направления советской архитектуры, которое сегодня ассоциируется с понятием «конструктивизм». Это во многом и определило их статус лидеров советской архитектуры на несколько десятилетий.

Хотя в историю отечественной архитектуры Леонид, Виктор и Александр вошли как единый творческий союз – «братья Веснины», их профессиональные судьбы и жизнь сложились по-разному. Леонид ушел из жизни рано, но уже признанным мастером. Свидетельством тому стало переименование Денежного переулка в Москве в улицу Веснина в те годы, когда улицы и города Советского Союза получали имена в честь вождей революции. Виктор был одним из лидеров Общества современных архитекторов (выставка о котором откроется в Музее архитектуры в декабре 2025 года), позднее вторым лицом в Союзе советских архитекторов СССР и президентом Академии архитектуры СССР. Александр разрабатывал теорию новой современной архитектуры, много работал как театральный художник, оформитель выставок и книг.

Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры: «Жизненный путь каждого великого творца имеет своё начало, свой исток, и этот исток – семья и малая родина, то есть та среда, в которой прошли детство и юность, сформировалась личность. Творческий союз архитекторов братьев Весниных – уникальный пример в мировой истории. Каждый из них обладал ярким своеобразным талантом, каждому была уготована своя судьба и отпущен свой срок, но с детских лет и до последних дней, они были рядом друг с другом и в профессиональных поисках, и в житейских радостях и испытаниях. Братья Веснины выросли в красивом древнем городе Юрьевце на берегу Волги, воспитывались в крепкой купеческой православной семье. В годы исторических потрясений – революций и войн – они сохранили преданность профессии и стране, несгибаемый внутренний стержень, который позволил им не просто творить и работать, но завоевать авторитет и лидерские позиции в архитектурном сообществе. Их успех был в большой степени обусловлен деятельной взаимной заботой и умением совместно, без ревности и конкуренции, решать творческие задачи. Знакомясь с биографиями выдающихся людей, мы зачастую склонны сосредотачивать свое внимание на наивысших достижениях, иногда бросаем беглый взгляд на период ученичества, но для того, чтобы постичь подлинную природу творческого прорыва и источник духовной силы, важно осмыслить главное – начало пути».

В центре внимания выставочного проекта – начало пути Весниных. Материалы личного архива Леонида, Виктора и Александра Весниных из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева дают уникальную возможность увидеть не только именитых архитекторов – авторов знаковых проектов своего времени, творцов советского архитектурного авангарда 1920-х годов, но и молодых специалистов, заявивших о себе в конце 1900-х годов. Впервые экспонирующиеся на выставке семейные реликвии, фотографии, личные письма и рабочие документы призваны обогатить знакомый хрестоматийный образ братьев и положить начало новому этапу изучения их наследия – всех вместе и каждого в отдельности.

Юлия Старостенко, куратор выставки: «Как правило, в исследованиях советского периода мастера архитектуры рисуются как гиганты мысли, творцы, создающие безусловно прекрасное и великое. За этими образами часто теряются те ищущие, думающие, сомневающиеся и ошибающиеся люди, которыми на самом деле были все выдающиеся архитекторы. И братья Веснины в этом ряду не исключение. Более того, декларируемая рядом исследователей монолитность этого творческого союза лишь усиливает ощущение их оторванности от обычного мира. Именно поэтому в рамках настоящей выставки очень хотелось представить «других» Весниных, показать их индивидуальность, вдохнуть жизнь в хрестоматийные портреты. И решить эту задачу во многом помогли голоса самих героев, дошедшие до нас благодаря их письмам, воспоминаниям и автобиографиям».

Семь разделов выставки последовательно рассказывают о братьях Весниных и их творческом пути. Первые три раздела посвящены городу Юрьевцу, в котором прошло детство братьев, семье Весниных и учебе будущих архитекторов в Академии художеств и Институте гражданских инженеров в Петербурге. Эти разделы выставки перекликаются между собой благодаря фотографиям Юрьевца из архива семьи Весниных, обмерным чертежам старейшей Благовещенской церкви города, выполненным Леонидом в студенческие годы, письмам и самодельным открыткам, которыми братья обменивались с родителями и в которых делились своими успехами и переживаниями.

Ключевой раздел выставки, освещающий становление братьев Весниных как мастеров своего дела, включает несколько блоков: их работы в качестве помощников уже состоявшихся архитекторов; конкурсные проекты (театра в Ярославле, фасада здания Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице в Москве, надгробного памятника Сергею Андреевичу Муромцеву на Донском кладбище в Москве и другие), позволившие заявить о себе в публичном поле; первые самостоятельные проекты, выполнявшиеся для частных заказчиков. Завершается раздел работами братьев, относящимися к сложному периоду Первой мировой войны, революционных потрясений и первых лет советской власти. В их числе: проекты крупных химических заводов с поселками при них, проектировавшиеся Виктором; один из первых вариантов плана электрификации страны ГОЭЛРО – Шатурская государственная районная электростанция с поселком авторства Леонида; а также живописные и театральные работы Александра, например, оформление спектакля «Человек, который был Четвергом», принесшие ему широкую известность.

В финальных разделах выставки представлены знаковые проекты 1920-х годов, связанные с поисками советского архитектурного авангарда, грандиозные проекты 1930-х годов совершенно иной архитектуры, а также живописные работы Александра и документы, относящиеся к позднему периоду жизни мастеров.

Анатолий Оксенюк, куратор выставки: «Одним из ключевых смыслов этого проекта является показ непрерывности развития отечественной архитектуры. Творческий путь Весниных подчеркивает: и авангардные эксперименты, и величественная архитектура сталинского времени основывались на той образовательной, технической и научной базе, которая была заложена еще в Российской Империи».

На выставке «Архитекторы братья Веснины. Начало» представлено более 200 предметов. Это уникальная архитектурная графика – учебные работы и конкурсные проекты братьев Весниных, их знаковые проекты 1910-1930-х годов, исторические и семейные фотографии, документы, личные и деловые письма.

В экспозиции представлены предметы из собраний Музея архитектуры им. А.В. Щусева, Областного музея «Музеи города Юрьевца», Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина, Государственного ордена Почета музея А.М. Горького и Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).