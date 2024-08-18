Коллективная выставка «Элемент», галерея ЛУЧ

Галерея ЛУЧ представляет выставку мультимедийного искусства «Элемент», на которой свои работы в большом выставочном зале Cube.Moscow представят студии INTERLNKD, LYM Art и mmd’s, а также медиа-художники Иван Калиничев и Александр Соколов. Все представленные авторы имеют за плечами опыт участия в зарубежных и крупнейших российских фестивалях, включая Intervals, Signal и НУР. «Элемент» — сайт-специфический проект: инсталляции были сделаны специально для пространства большого зала. Каждая работа является продолжением творческого пути и непрекращающегося технологического эксперимента для всех участников.

Мультимедийное искусство стало неотъемлемой частью массовых шоу, фестивалей и городской среды. Выставка «Элемент» проходит в галерейном пространстве — тем самым создатели проекта напоминают о включенности медиаискусства в историю визуальной культуры, о его эволюционном пути, начало которого лежит в световых экспериментах авангардистов и абстрактной живописи, а также связано с интересом художников к физической природе света и звука. Зрителю предлагается замедлиться в выставочном зале и самому стать элементом экспозиции — через отражение в зеркалах интерьера и интерактивное взаимодействие с инсталляциями.