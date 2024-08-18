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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваКоллективная выставка «Элемент», галерея ЛУЧ

Коллективная выставка «Элемент», галерея ЛУЧ

editor
By editor
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золотое сердце золотого тельца, художник павел пепперштейн

Галерея ЛУЧ представляет выставку мультимедийного искусства «Элемент», на которой свои работы в большом выставочном зале Cube.Moscow представят студии INTERLNKD, LYM Art и mmd’s, а также медиа-художники Иван Калиничев и Александр Соколов. Все представленные авторы имеют за плечами опыт участия в зарубежных и крупнейших российских фестивалях, включая Intervals, Signal и НУР. «Элемент» — сайт-специфический проект: инсталляции были сделаны специально для пространства большого зала. Каждая работа является продолжением творческого пути и непрекращающегося технологического эксперимента для всех участников.

Мультимедийное искусство стало неотъемлемой частью массовых шоу, фестивалей и городской среды. Выставка «Элемент» проходит в галерейном пространстве — тем самым создатели проекта напоминают о включенности медиаискусства в историю визуальной культуры, о его эволюционном пути, начало которого лежит в световых экспериментах авангардистов и абстрактной живописи, а также связано с интересом художников к физической природе света и звука. Зрителю предлагается замедлиться в выставочном зале и самому стать элементом экспозиции — через отражение в зеркалах интерьера и интерактивное взаимодействие с инсталляциями.

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