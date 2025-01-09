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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUКомедии и мелодрамы: что смотрели жители Московского региона на новогодних каникулах

Комедии и мелодрамы: что смотрели жители Московского региона на новогодних каникулах

editor
By editor
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Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС проанализировали интересы жителей Московского региона во время новогодних каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2025 год.

Различными были предпочтения жителей региона в предновогодний период и первые дни 2025 года – 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в первые дни каникул жители Москвы и Московской области отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами в новогодний период стали:

  • Сериал «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым;
  • Комедия «Успешный» с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым;
  • Абсолютный хит «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным;
  • Комедия «Омар в большом кино»;
  • Сериал-скандал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем.

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов в новогодние каникулы стали:

  • Фильм «Великая»;
  • Фильм «Один дома»;
  • Сериал «Постучись в мою дверь»;
  • Фильм «Спасти Санту»;
  • Фильм «1+1».

Традиционно в зимние каникулы телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и праздничные «огоньки». В целом, чаще других телеканалов россияне отдавали предпочтение ТНТ, СТС, Россия 1, Первый канал, РЕН ТВ.

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