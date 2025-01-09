Комедии и мелодрамы: что смотрели жители Московского региона на новогодних каникулах

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС проанализировали интересы жителей Московского региона во время новогодних каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2025 год.

Различными были предпочтения жителей региона в предновогодний период и первые дни 2025 года – 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в первые дни каникул жители Москвы и Московской области отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами в новогодний период стали:

Сериал «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым;

Комедия «Успешный» с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым;

Абсолютный хит «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным;

Комедия «Омар в большом кино»;

Сериал-скандал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем.

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов в новогодние каникулы стали:

Фильм «Великая»;

Фильм «Один дома»;

Сериал «Постучись в мою дверь»;

Фильм «Спасти Санту»;

Фильм «1+1».

Традиционно в зимние каникулы телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и праздничные «огоньки». В целом, чаще других телеканалов россияне отдавали предпочтение ТНТ, СТС, Россия 1, Первый канал, РЕН ТВ.