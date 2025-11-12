Комиссия РСПП по медиаиндустрии инициировала доработку стандарта освещения традиционных ценностей в рекламе

В Москве прошло заседание Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере под председательством генерального директора Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексея Гореславского. Главной темой встречи стало «Обеспечение национального суверенитета в медиаиндустрии и предпринимательстве в информационной сфере».

Первым вопросом в повестке стали первые результаты работы нового Стандарта рекламы, цель которой – отразить традиционные ценности россиян.

«Во-первых, у нас было поручение Президента к отрасли – подготовить Стандарт того, как в рекламе должны отражаться наши традиционные ценности. В рамках нашей Комиссии создана рабочая группа по этому направлению, Стандарт подготовлен. Нужно определить дальнейшие шаги по его использованию и внедрению в практику работы компаний. Вопрос не праздный, рынок рекламы формирует заметную долю контента, который видят практически все жители России, ежедневно и в разных форматах», — отметил Алексей Гореславский.

Генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор рассказал о практических инструментах интеграции традиционных ценностей в коммерческую рекламу, а также отметил, что уже сейчас ряд российских брендов активно внедряют эти подходы в свои коммуникации. При этом глава МАЕР также поднял вопрос об избрании оператора Стандарта, который займется разработкой конкретных рекомендаций для рекламодателей и мониторинга применения положений стандарта. «Возможно, эту задачу должен решать отдельный институт рекламного рынка в формате СРО, над созданием которого мы готовы работать. Примеры таких организаций есть в некоторых зарубежных странах. Мы предлагаем рассмотреть вопрос создания такой организации для российского рекламного рынка», — добавил он.

В рамках дискуссии по этому вопросу с докладом также выступила председатель Рабочей группы Комиссии по продвижению духовно-нравственных ценностей в рекламе Марина Ким. Она отметила, что со всеми положениями Стандарта участники рабочей группы согласны на 80%, однако некоторые моменты все же требуют доработки. В связи с этим рабочая группа готова в качестве пилота разработать методологию оценки одной из ценностей, обозначенных в Указе Президента №809 — а именно ценности «Крепкая семья». «И таким образом, представив уже какие-то конкретные наработки рынку, посмотрим, как отрасль на это реагирует, внесет ли какие-то свои перспективы. После этого можно будет подготовить общий документ, в котором уже будет указан конкретный механизм оценки внедрения традиционных ценностей в рекламу», — подчеркнула Ким.

Поддержка национальных производителей контента

Во второй части заседания обсуждались механизмы государственной поддержки российских производителей контента — от киноиндустрии до видеоигр и блогинга. Как отметил Алексей Гореславский, Россия сегодня нуждается в комплексных инструментах поддержки контент-мейкеров, сочетающих финансовые, инфраструктурные и образовательные меры, а также в механизмах продвижения национального контента на международных площадках. «Есть большой международный опыт, многие страны целенаправленно и успешно развивали своих контент-мейкеров. Очень разные подходы используются, учитывающие страновую специфику и обеспечивающие трансляцию ценностей, традиций и иных смыслов через любые виды создаваемого контента – кино, сериалы, видеоигры, блогерский контент и т.д», — сказал он.

Своим опытом поделились председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер. По словам Сельянова, кино — дело дорогое, и без финансовой государственной поддержки тут не обойтись. «Особенно, если учитывать, что на государственные деньги приходят частные деньги. Частных денег больше в зрительском кино, но если не будет государственной поддержки, то и частные деньги не придут», — сказал он.

Андрей Цыпер, в свою очередь, подчеркнул, что суверенитет в цифровой среде – это не “железный занавес”, а способность создавать условия для равноправных, равноответственных партнерств и конкурентных платформ, удерживающих внимание больших аудиторий. «Инвестиции в контент – один из ключевых элементов информационного суверенитета: без сильных редакций, продюсерских центров и известных контентмейкеров невозможно выстроить устойчивый рынок. Сегодня важно поддерживать национальные медиаплатформы, которые продолжают работать в России и задают стандарты индустрии зачастую без преференций, на чисто рыночных условиях», — сказал он.

Также на заседании прозвучало предложение направить правительству предложения по льготам для индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере креатива и контента. По словам выступавших, в ряде индустрий ИП, которые со следующего года ждет существенное повышение налогов, являются основными игроками. Сильнее всего реформа может затронуть геймдев, анимационную индустрию и другие высокотехнологичные направления. Председатель комиссии Алексей Гореславский поручил членам комиссии оперативно подготовить такие предложения и статистику, подтверждающую необходимость поддержки ИП в креативных индустриях.

Возвращение иностранных рекламных холдингов и защита отечественных компаний

Отдельное внимание участники уделили вопросу возможного возвращения на российский рынок зарубежных рекламных холдингов. «У нас в 2022 году из России ушли крупнейшие рекламные холдинги. Сейчас есть движение в сторону возвращения этих холдингов на наш рынок. В связи с этим нужно заранее определить, какие меры защиты отечественных компаний необходимы, что позволит иметь им приоритетное положение на российском рынке. Здесь могут быть предложения по регулированию и преференциям, которые помогут нашим компаниям», — сказал Гореславский.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов подчеркнул, что возвращение крупнейших международных рекламных холдингов в управление — это серьезный риск, из которого вытекают и дальнейшие риски. «А именно — резкое повышение стоимости рекламного инвентаря и снижение возможностей российских рекламодателей. Вторая история — это переход контроля российских рекламных холдингов под контроль международных холдингов. Соответственно, очевидная позиция — это ввод ограничений на возвращение зарубежных рекламных холдингов на российский рынок», — отметил он.

В части законодательных мер Кирьянов также предложил распространить ограничение 80 на 20 по владению долей компании для зарубежных собственников на рекламный рынок. «Данное ограничение уже действует, как вы знаете, в отрасли СМИ и медиа, на рынке исследовательских компаний в России. Естественно, может быть распространено на рекламные холдинги с оборотом более 800 миллионов рублей. Речь идет примерно о 20 компаниях», — пояснил он.

Президент группы АДВ, председатель Комитета по маркетингу и цифровой рекламе Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Олег Лещук отметил, что за последние три года в России сформировалась самостоятельная и конкурентоспособная рекламная индустрия, и важно сохранить для нее равные и прозрачные условия. «Очень правильная инициатива по поводу распределения долей. Но процесс возвращения иностранных компаний в любом случае будет непростым, поэтому понимание формата того, в каком процентном соотношении они должны возвращаться, должно варьироваться. Мы должны тоже понимать, что если они на самом деле вернутся, то они дадут достаточно большой вклад в нашу экономику», — добавил Лещук.

Исследовательские компании и новые регуляторные требования

Четвертым вопросом повестки стали изменения законодательства, ограничивающие иностранное участие в исследовательских компаниях, работающих с данными о товарных рынках России. Новые правила направлены на обеспечение защиты данных и национальной безопасности, при этом сохраняется необходимость выстраивания прозрачной модели взаимодействия между регулятором и отраслью.

«Это не антисанкционный документ, а просто новая политика. Данные о товарных рынках, потребительских предпочтениях и прочих подобных вещах — это безусловно чувствительная информация, значит ею должны оперировать российские организации. Ситуация, когда мы проявляли какую-то совершенно невероятную открытость во всем – она ненормальна, ни в одной из стран такой же открытости не было, все старались и стараются разумно защищать и свой рынок, и свои данные. И мы очень надеемся, что мы устойчиво перешли к этой политике и будем вместе ее выполнять», отметил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов.

Как отметил заместитель генерального директора ООО «Оператор-ЦРПТ» Сергей Холкин, рынок исследований товарных рынков является достаточно высококонкурентным и составляет более 30 млрд руб. «Степень влияния и зарубежных игроков, начиная с 2022 года постепенно снижается. Мы уже со своей стороны наблюдаем, что крупные производители товаров полностью переходят на отечественных поставщиков аналитических услуг. Это ощутимо влияет на последних: отечественные решения закрывают ключевые задачи принятия решений по развитию дистрибуции и фактически становятся «системой по умолчанию», — отметил он.

По словам исполнительного секретаря Объединения исследователей рынка и общественного мнения (ОИРОМ) Евгения Попова, большая часть российских исследовательских компаний давно локализовалась. «Отрасль гораздо быстрее перешла на отечественные инструменты, чем ожидалось. Некоторым компаниям еще предстоит к маю привести свою деятельность в соответствие, но я уверен, что все будет нормально. Не вижу в перспективе никакого коллапса», — заключил он.