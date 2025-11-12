Музей нумизматики впервые представил сокровища «русской антики»

Музей Международного нумизматического клуба открыл новую выставку «Боги, цари и варвары. Монеты Боспорского царства». Выставка посвящена Боспорскому царству, которое было расположено на берегах Черного и Азовского морей, его торговым и политическим связям с Великой степью, Древней Грецией и Римской империей. Партнерами проекта выступают Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей и ГМИИ им. А.С. Пушкина, частные коллекционеры.

В экспозиции представлены золотые, серебряные и бронзовые монеты древних городов Таманского полуострова, Крыма и других регионов Северного Причерноморья. Среди них – редкие монеты, известные только в одном экземпляре, шедевры античной чеканки, легендарное скифское и древнегреческое золото. Отдельного внимания заслуживают предметы, предоставленные музеями-партнерами: изображения богов, предметы поклонения, древнегреческая керамика, золотые ювелирные украшения, предметы обихода и даже детские античные игрушки.

Посетители увидят самую дорогую и знаменитую античную монету – статер Пантикапея с изображением сатира в 3/4, уникальный статер Архонта Гигиенонта, дошедший до нас в единственном экземпляре, золотые сокровища древнегреческих полисов и античных государств, которые были торговыми партнерами Боспора.

Это царство возникло на берегах Керченского пролива и представляло собой уникальное государственное образование, в которое входили жители греческих полисов и кочевники-скифы.

«Боспорское царство – уникальный регион, в котором культура античной Греции сплеталась с традициями кочевников Великой Степи. Греческая колонизация столкнулась с невиданным противником, который постепенно стал ее родственником и другом. Впоследствии существенное влияние на Боспор оказали и другие народы – могучее Персидское государство Ахеменидов, эллинистические Македония, Понт и Египет, наконец, Римская империя. Все это хитросплетение торговых, культурных и религиозных связей породило удивительное и неповторимое явление «русской антики», – рассказывает куратор выставки Богдан Берковский.

Нумизматический материал стал одним из ярких проявлений жизни Боспорского государства. На монетах Боспора отражались изменения его внешней и внутренней политики, появление новых союзников и даже ресурсы, которые являлись основой благосостояния государства. На выставке будет раскрыт сложный феномен Боспора, привлекательный как для ученых, так и для всех любителей древности.

«Как только греческие колонисты освоились на берегах Боспора Киммерийского, их крупнейшие города начали чеканить собственную монету. Экономические успехи позволили наладить выпуск редких для греков золотых монет, причем золотые статеры Пантикапея в свое время были одними из лучших по исполнению во всем Средиземноморье. Вместе с другими государствами Боспор чеканил медные монеты, но традиции выпуска золотых не исчезают, и эллинистическое время дает нам такие шедевры, как статеры «великого царя царей» Фарнака. С установлением римского господства местное монетное дело попадает в зависимость от Рима, постепенно заменяя золотые монеты серебряными, а потом исключительно медными. С последней отчеканенной боспорской монетой заканчиваются и наши знания о Боспорском царстве, так что история и нумизматика сливаются здесь в единое целое», – говорит научный куратор выставки Александр Бутягин.